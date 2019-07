„Díky této stavbě se podařilo významně propojit jednotlivé komunikace a usnadnit výjezd vozidlům na hlavní průtah městem - ulici Pražskou. Výstavba byla velmi složitým projektem, který vyžadoval neuvěřitelně náročnou koordinaci jak města Náchoda, tak Správy železniční a dopravní cesty a v neposlední řadě přímo stavbařů, kteří se denně potýkali s celou řadou náročných situací. Díky této vytrvalosti se dílo podařilo a já pevně věřím, že bude dobře sloužit,“ uvedl starosta Jan Birke.

Místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka upřesnil, že se jedná o stavbu navazující na investici státu prostřednictvím Správy železniční a dopravní cesty, která byla zahájena již v srpnu loňského roku právě v rámci revitalizace železniční trati Choceň-Meziměstí. „Stavba místní komunikace za 10,1 mil. korun je pak samostatnou stavbou města Náchoda. Díky koordinaci prací v rámci nutné výluky na trati, mohl vzniknout nový most a následně tato nová komunikace, která bude sloužit pro osobní automobilovou dopravu a pro pěší a cyklisty,“ sdělil místostarosta.

Především řidiči by si pak měli dát pozor na změnu hlavní silnice v ulici Raisova, která je nyní ve směru od okružní křižovatky „u Čedoku“ vpravo do nově vzniklé komunikace. Ulice Parkány zůstává hlavní od ulice Riegrova do ulice Volovnice. V Raisově ulici jsou také nově přestěhovaní dobrovolní hasiči, kteří zde mají výjezdovou základnu a již brzy odsud budou vyjíždět k zásahům.