„Aktuálně máme vypracovaný územní plán, který do geoportálu musíme zadat a ono to nejde,“ vadí Soukupovi, že se s tím nedá dělat vůbec nic.

„Slibují, že by se to mělo spustit od září. Chci být optimista a budu tomu věřit,“ nezní příliš přesvědčivě. Ještě více mu snad vadí, že na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) se od začátku tvářili, jako by se nechumelilo. „Sice jsem očekával, že to po spuštění nebude fungovat a těmi špatnými budeme my úředníci, ale vůbec jsem nečekal, že z ministerstva budou říkat, že to funguje. To mě vůbec nenapadlo,“ nechápe Václav Soukup přístup MMR.

Bartošova digitální vize tvrdě narazila

Na to, že nasazení systému od července může vyvolat problémy, už stavební úřady upozorňovaly ministerstvo dlouho dopředu. To má ale za to, že naopak díky němu bude a je vše snazší.

„Díky digitalizaci bude možné veškerá povolení, vyjádření a dokumentaci dostat on-line. Všechny dotčené a stavební úřady, stavebníci budou pracovat a komunikovat v propojených systémech. Budete přesně vědět, v jaké fázi je vaše žádost, kdo se už vyjádřil, kde se případně zasekla,“ sliboval v dubnu při představování systému ministr Ivan Bartoš. Jenže realita je jinde.

Birke láteří: problém je se systémem, ne s úředníky

Také na náchodské radnici nad nedotaženým modelem brblají. „Počin zcela jistě záslužný, ale portál stavebníka bohužel i nadále dost pokulhává," zajímal se o situaci pár dnů od spuštění nového systému náchodský starosta Jan Birke.

„A to nemluvím o tom, co se dělo na stavebním úřadě do konce června," připomněl, že úředníci na konci června čelili doslova „nájezdu“ ze strany stavebníků, kteří si chtěli potřebné náležitosti vyřídit ještě za starých podmínek.

„Od Pirátů, kteří ovládají MMR, a které jsem považoval za specialisty na IT, bych očekával opravdu víc,“ nebylo pro něj těžké označit viníka současného neuspokojivého stavu. „Nutno podotknout, že celkem logicky s ohledem na souběžné nešťastné zvýšení poplatků, které sneslo jistě odkladu do doladění zaváděné změny, je to extrémní zátěž pro úředníky. Když k tomu přičtu, že sehnat takto kvalifikovaného úředníka je navíc v dnešní době takřka nonsense, tak mi z toho je dost smutno,“ komentuje zavedení nového stavebního zákona do praxe Jan Birke.

Starosta Náchoda uvedl, že ministerstvo lže, když tvrdí, že systém je funkční. „Pane ministře, přestaňte lidem lhát! A hlavně neházejte problémy s nefunkčností systému na úředníky v obcích.“

Ulehčení práce? Ale kdeže - nastal pravý opak

Své o nefunkčnosti systému ví i na hronovském stavebním úřadě. „I když nastavení nových změn ve stavebním právu a digitalizace si kladly za cíl ulehčení práce stavebním úřadům, tak po měsíci můžeme bez přehánění říci, že nastal pravý opak," říká referent odboru výstavby MěÚ Hronov Jiří Polák.

„Digitalizace absolutně nefunguje tak jak bylo slibováno, v rámci systému nejsou dosud zprovozněny základní funkcionality, které by ulehčily práci stavebním úřadům. Očekáváme, že nás do konce roku nemine časová prodleva, kterou odnesou stavebníci a investoři,“ říká Jiří Polák. Podle něj to chtělo větší časový prostor na vyzkoušení funkčnosti před ostrým rozjezdem.

„Co se týče Portálu stavebníka a Agendového informačního systému, tak ani jeden nefunguje tak, jak by měl. Proto nelze případnou žádost stavebníka uspokojivě dokončit. Musí vyčkat, momentálně jim nemůžeme pomoci,“ říká Polák a jako příklad udává, že za měsíc červenec byla podána pouze jediná žádost.

Arogance, diletantismus a neprofesionalita

Další úředníci z jiných stavebních úřadů na Náchodsku poukazují na to, že práce v novém programu vyžaduje opakované zadávání některých údajů, program není uživatelsky přívětivý - je nepřehledný, neintuitivní a ti kdo v něm pracují, tak zjišťují, že je osekán o věci, na které byly dosud zvyklí.

„Za 33 let mé praxe na stavebním úřadě jsem nezažil ani zlomek současné arogance, diletantismu a neprofesionality nadřízeného orgánu. Nejsem přívržencem konspiračních teorií, ale současný stav nese znaky řízené sabotáže,“ neudržel se vedoucí jednoho ze stavebních úřadů.

Zkušenosti broumovského i jaroměřského stavebního úřadu jsou podobné jako v Hronově - systém je nepřehledný a zmatečný. Zpětná vazba od samotných stavebníků je pak taková, že v portálu stavebníka není možné vytvořit žádost, aniž by si velkou část údajů fiktivně nevymysleli.

„Nerad bych byl neslušný… Sice to asi bylo politické zadání to spustit za každou cenu, ale ten výsledek je strašný," rozšiřuje řady nespokojených zástupců měst starosta Jaroměře Jan Borůvka, kterému vadí, že se spustilo naostro něco, co nefunguje.

Ministerstvo pracuje na nápravě systému

Ministerstvo pro místní rozvoj podle mluvčího Petra Waleczka sbírá zpětnou vazbu od samospráv a stavebních úřadů. V době od 1. do 11. července přijalo na 1 600 telefonátů a 750 e-mailů se žádostmi a otázkami k informačním systémům.

„Na požadovaných úpravách systémů kontinuálně pracujeme. Postupně doplňujeme funkcionality zobrazování a vyhledávání. V následujících dnech a týdnech dojde k opravě chyb a postupně se systémy budou rozšiřovat a vylepšovat směrem k větší automatizaci práce,“ ujišťuje mluvčí ministerstva Petr Waleczko, že na cestě k nápravě systému ministerstvo pracuje.