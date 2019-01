Broumov - Tradiční Tříkrálová sbírka se v Broumově konala už po devatenácté. Celkem 18 skupinek třech králů s pokladničkou a koledou mohli lidé potkávat po celou v sobotu. A dárci byli štědří.

V kasičkách zacinkalo a zašustilo celkem 124 280 korun, což bylo o téměř 12 tisíc víc než vloni. „Je milé, že si naše sbírka našla místo ve vašich srdcích i domovech, a že na nás každoročně čekáte,“ vzkazuje tamní asistentka Tříkrálové sbírky Ilona Patrná a dodává: „Letos nám sice celý den propršel, ale protože jsme už na ledacos zvyklí, zažili jsme i dvacetistupňové mrazy, neodradilo nás to. Nikdo si nestěžoval a koledníci vše perfektně zvládli. Všem čvachtalo v botách a pláště se daly již v poledne ždímat, ale děti byly opět statečné, nadšené, spokojené a už plánovaly příští rok.“

Oceňuje také, že rodiče děti dobře připravili na mokré počasí, chválí vedoucí skupinek, kuchařky i Beatu Hovorkovou, která poskytla zázemí v Domě s pečovatelskou službou, kde se mohli všichni během dne ohřát, najíst a usušit. V základních školách a ZUŠ v Broumově vytvořili pro dárce krásná přáníčka. „Jsem vděčná i panu faráři Martinu Lanžimu, který tuto charitu nejen celá léta zastřešuje, ale sám též prochází Broumov jako vedoucí skupinky,“ poznamenala Ilona Patrná a ujistila, že část peněz, které se ze sbírky vrátí zpět do Broumova, je vždy použita na podporu rodin v těžkých životních situacích, a to do poslední koruny, a tak to bude i nadále.

A jakou částkou lidé přispěli?

Broumov 81 122 Kč

Křinice 9768 Kč

Martínkovice 12 069 Kč

Božanov 6701 Kč

Rožmitál 3720 Kč

Otovice 6672 Kč

Olivětín 4228 Kč