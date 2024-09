Jiří Špreňar dnes 09:13

Do nedělního rána se obyvatelé na Broumovsku probudili se zjištěním, že Stěnava stálá stoupá. V Otovicích, kde po zhruba 19 kilometrech na našem území se vrací zpět do Polska, je ve III. stupni povodňové aktivity už od včerejší 14. hodiny, kdy výška hladiny přesáhla dvou metrů. Do dnešního rána (8:40) stoupla o další 93 centimetrů a průtok za tu dobu se zvýšil trojnásobně a blíží se úrovni 50leté vody. Aktuálně dosahuje hladina Stěnavy 293 centimetrů a do značky umístěné na posledním mostě před hranicí s Polskem, která připomíná výšku hladiny při ničivé povodni z 8. července 1997 (324 cm), ji chybí už jen 31 centimetrů.