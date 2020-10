Vzhledem k situaci hned ráno zasedla v Meziměstí povodňová komise. „Rozdělujeme si momentálně služby týkající se pohotovosti. Technické služby objíždějí okolí řeky, kontroluje se propustnost příkopů a propustků jestli nepotřebují vyčistit. Připravujeme se na to, kdyby Stěnava opravdu vyskočila, tak máme vytipovaná místa a objekty, kde je potřeba navézt pytle, aby voda nešla do vchodů panelových domů,“ říká starosta Meziměstí Pavel Hečko. „Informujeme rovněž občany, aby byli připraveni, kdyby řeka opravdu začala zlobit.“

Do příhraničního Meziměstí Stěnava přitéká z Polska, takže povodňová komise sleduje i tamní situaci a prognózu na následující hodiny. „Vývoj v Polsku je pro nás důležitý, protože my jsme pak první na ráně. Je jasné, že čím víc toho naprší v Polsku, tak tím víc pak toho přiteče k nám. Zatím jsme se s nimi ale nespojili, děláme si momentálně to svoje,“ dodal starosta Hečko a připomněl, že povodňová komise už letos zasedala na jaře.

Hranice ČR Stěnava překračuje u Starostína, protéká Meziměstím a Broumovem a české území opouští u Otovic. Během své dvacetikilometrové vodní cesty napříč Broumovským výběžkem se do Stěnavy na našem území vlévá zhruba 14 potoků, které její hladinu zvyšují. Proto se v Otovicích za posledních osm hodin zvedla o více než metr. Aktuálně je na II. stupni povodňové aktivity a výška hladiny dosahuje 175 centimetrů a je ve II. stupni povodňové aktivity. Do III. Stupně jí chybí už jen 25 centimetrů.