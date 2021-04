„Snažili jsme se důvěru našich pacientů nikdy nezklamat a poskytovat zdravotní péči tak, jak jsme nejlépe uměli,“ loučí se dosluhující stomatologové se svými pacienty. „Zatím se nám bohužel nepodařilo za sebe sehnat nějakou náhradu. Inzeráty s nabídkou volných ordinací v Meziměstí jsou uveřejněny stále a městský úřad i my pokračujeme ve shánění našich nástupců,“ dodávají manželé Kapitánovi, kteří mají pochopitelně zájem na tom, aby jejich zařízené ordinace nějaký následovník využil a odkoupil je.

Vážnost situace si uvědomuje meziměstský místostarosta Jiří Sadílek. „S náhradou za odcházející manžele Kapitánovi je problém. Oni sami shánějí po své profesní linii za sebe náhradu. Je to i v jejich zájmu, protože co se zařízenými ordinacemi. Na inzeráty však nikdo neodpovídá. Nevidím to vůbec dobře, protože k nám do pohraničí nikdo nechce,“ říká smutně místostarosta. „Pokud do roka se neobjeví žádný, tak to skončí, kartotéka se přestěhuje do Hradce Králové a je vymalováno,“ marně hledá optimističtější scénář Sadílek. Tomu vadí přístup pojišťoven k celé záležitosti. „Staví se k tomu naprosto laxně. Když jedna ze zastupitelek sháněla přes svoji pojišťovnu nového zubaře, tak jí nabídli Králíky,“ nevěřícně vrtí hlavou nad doporučením na stomatologa v 90 kilometrů vzdáleném městě. „Je jim to úplně jedno – my vám dáme doktora a vy se starejte. Aby pojišťovny vyvíjely nějakou činnost a snažily se zajistit nového stomatologa, tak tomu moc nevěřím,“ láteří místostarosta, který připomíná, že samospráva sice může vymyslet nějaké pobídky, ale žádné páky na zajištění potřebného lékaře nemá. „Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou sféru, nemá samospráva žádné možnosti, jak sem lékaře dostat. Město může pouze zájemci nabídnout například služební byt,“ obává se Místostarosta, aby do budoucna nové středisko nezelo prázdnotou. „Chci věřit, že se nakonec podaří obsadit místa po odcházejících lékařích ke spokojenosti nás všech, ale v tuto dobu je to opravdu beznadějné.“

To v nedalekých Teplicích nad Metují zatím problémy zatím zubařskou praxi mají. „Máme výhodu, že zdejší zubaři přímo v Teplicích nad Metují bydlí a mají ordinaci přímo ve svém domě,“ říká starosta města Josef Bitnar, který si je ale vědom faktu, že i zde stomatologové jsou v důchodovém věku a to se může projevit třeba i na omezené ordinační době. „Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je ordinační doba od 1. března do ukončení nouzového stavu pouze od pondělí do čtvrtka od 12.30 do 14.30 hodin. Objednání na preventivní prohlídku bude možné až v dubnu,“ upozorňuje zubařka Jaroslava Neoralová, jejíž manžel a syn mají praxe v nedaleké Polici nad Metují.

„Pokud by paní zubařka skončila, tak nevím co bych dělala. Není nikdo, kdo by mě a moje dva syny vzal. Když jde o vážnější zákrok, tak nás paní zubařka pošle ke svému synovi do Police, ale ten má taky plný stav,“ je si Petra Koderičová vědoma, že sehnat zubaře by nebylo snadné. To potvrzuje i starosta Teplic. „V tom našem koutě to je se zubaři stejné jako s dětskými lékaři a praktiky. Lékaři stárnou a nikdo nový se sem nehrne,“ říká starosta s vírou, že zdejší zubařka bude chtít ještě nějaký čas ordinovat.

Přestože v Polici nad Metují stále provozuje praxi několik zubařů, tak i zde se může objevit problém s jejich dostupností. Jak Deníku sdělil starosta Jiří Beran tak zubařka Jitka Farná ukončila praxi v loňském roce a stomatolog Jaromír Kopecký skončil definitivně nyní v únoru. „To že k poslednímu březnu konči s praxí i Kapitánovi je pro region problém,“ je si vědom starosta. Město se snaží vzniklé zubní díry vyplnit. „I když by to nemusela být starost města, tak samozřejmě mi není jedno, aby tu byli lidé bez možnosti základní stomatologické péče. Sháníme nové zubaře a vymýšlíme nějaké možné pobídky. Mám naplánovanou schůzku s pojišťovnou, kde se chceme dohodnout na možnostech, co pro to udělat,“ nechce podcenit situaci starosta, který byl shodou okolností na začátku týdne na preventivní prohlídce.

Nedostatkem zubních lékařů trpí například i Rychnovsko. Dlouho hledala zubaře například Solnice, kde se nakonec problém podařilo vyřešit a nedávno se otevřelo nové stomatologické centrum v Rychnově nad Kněžnou. Doudleby nad Orlicí bohužel zubaře stále postrádají.