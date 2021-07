„Samozřejmě, že lidé na tu stopku nadávají,“ připouští starosta Otovic Petr Novák, že značku mohl začmárat někdo z místních, koho nebaví třeba několikrát denně zastavit u přejezdu. „Ale mohli to být třeba i Poláci, kteří tudy jezdí každý den do Čech do práce,“ nedělá si iluze z přístupu k dopravním předpisům některých řidičů z druhé strany hranice.

I on sám vnímá stopky u přejezdů nevyužívané tratě jako zbytečné. „Považuji za nesmysl muset zastavit, když tam už více než deset let žádný vlak nejezdí. Navíc ten přejezd je v takovém stavu, že přijíždějící řidiči musí stejně hodně zpomalit, když ho chtějí přejet,“ říká starosta, který už před lety usiloval o odstranění značek. „Je to více než deset let, kdy jsem upozornil na nesmyslnost značek a vybízel k jejich odstranění. Lidé ze Správy železnic a dopravního inspektorátu přijeli, okoukli to a prohlédli si i vedlejší železniční přejezd na Martínkovice, kde byla stopka jen z jedné strany. Výsledek byl takový, že tam pro jistotu doplnily stopku i z druhé strany,“ vzpomíná starosta na to, že žádost o odstranění stopek paradoxně vyústila v přidání další. „Pokusil jsem se, aby značky zmizely, ale místo toho další přibyla. Potom už jsem to vzdal,“ rezignoval starosta na boj s dopravním příkazem.

Zdánlivá klukovina v podobě přetření značky barvou může pachateli přijít celkem draho. „Možná si někteří účastníci silničního provozu ani neuvědomují, čeho se poškozováním značení dopouštějí,“ říká komisař dopravního inspektorátu v Náchodě David Kult. Dopravní značky totiž představují důležitý komunikační prvek v provozu na pozemních komunikacích, ale zároveň jsou i součástí kultury prostředí. Jejich poškozování nebo ničení může být kvalifikováno jako přestupek nebo i trestný čin.

Ani David Kult nepovažuje stopku na tomto místě za nezbytnou. „Chápu řidiče, který ví, že tam žádný vlak nejezdí, že považuje stopku za nesmyslnou. Už v minulosti jsem žádal, aby tam byl ponechán pouze výstražný kříž upozorňující na železniční přejezd, tak jak to ukládají předpisy,“ připomíná David Kult, že ze zákona musí řidič vozidla vjíždět na železniční přejezd s potřebnou opatrností až poté, co se přesvědčil, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. „Na druhou stranu stopka alespoň trochu rychlostně umravňuje řidiče, kteří jezdí přes obec rychleji než může,“ dodává.

Přítomnost stopky tak obhajuje pouze Správa železnic. „Dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě se umisťuje u železničních přejezdů zabezpečených výstražnými kříži z důvodu zvýšení bezpečnosti a dodržení rozhledových poměrů,“ říká mluvčí Správy železnic Nela Friebová. To, že zde na kolejích provoz není žádný nebere SŽ v potaz.

Stopka na přejezdu, přes který žádný vlak nejezdí, je podle řidičů zbytečná. Zřejmě jeden z nich ji proto zamaloval barvou.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar„Rozhledové poměry se určují jak na silnicích I. – III. třídy, tak i na místních komunikacích, přičemž se nerozlišuje frekvence dopravy, ani stav komunikace. Stávající přejezdové předpisy a normy nerozeznávají pojmy jako trať s nulovým nebo nepravidelným provozem. Proto se rozhledové poměry určují do té doby, dokud existuje úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací,“ vysvětluje mluvčí SŽ a dodává, že dalším důvodem pro stopku je, že i na tratích s nulovým provozem musí nadále SŽ zajišťovat údržbu a občas se i na těchto tratích se pohybují železniční prostředky.

„Správa železnic nechce v žádném případě omezovat silniční provoz, ale za současných podmínek není možné dopravní značky odstranit,“ odvála všechny naděje, že by se řidiči dočkali odstranění zbytečných stopek.