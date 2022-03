Na zadní straně kříže je zobrazen člověk zřejmě utíkající před napřaženou sekyrou. Kříž byl vztyčen pravděpodobně jako pokání za spáchaný čin. Podle zápisů v kronice stál původně uprostřed polí mezi železniční tratí a silnicí, později byl z praktických důvodů přesunut blíže k silnici. V roce 2000 byl poškozen a o rok později zrestaurován. Kříž je řazen mezi nekrásnější památky tohoto typu v České republice.

Plán na výstavbu nádrže Vlčinec mohl pohřbít obec pod hladinou

Obec v údolí řeky Metuje v podstatě už ani nemusela existovat. V místech, kde stojí rodinné domky, se totiž měla rozprostírat hladina nádrže Vlčinec. Z její výstavby na řece poměrně bohaté na záplavy ale nakonec sešlo.

„Původní projekt pochází už někdy z roku 1910,“ vzpomíná Arnošt Kohl, který stál v čele obce neuvěřitelných 35 let. „S projektem nádrže jsem se poprvé setkal v roce 1971, kdy jsem nastoupil na místní národní výbor. Byla tehdy omezena výstavba rodinných domů, pouze se povolovala jejich oprava. Podle tehdejších představ jsme jako obec už v roce 2000 neměli existovat,“ říká pamětník a připomíná, že hráz měla stát pod zříceninou hradu Vlčinec u polického železničního tunelu. Kdyby se zrealizovaly původní plány, tak by hladina končila až na kraji Dědova u rekreačního zařízení Klučanka. „Pak se objevila i mírnější varianta, která počítala s tím, že by hladina Vlčince končila pod Českou Metují. Obec by byla netknuta, ale Maršov by byl totálně pod vodou,“ připomíná studii starou asi 20 let.

Navrhovaná velikost zaplaveného území byla 105,5 ha a délka záplavy 4,6 km při průměrné šířce 231 m a výšce maximálně 40 m. Projektovaný celkový objem vodní nádrže měl dosahovat 12,4 milionu kubíků.

I když k výstavbě nádrže nedošlo (a asi už nedojde), dlouhé roky trvající zákaz výstavby domů se na obci podepsal – mnoho mladých lidí bez vidiny vlastního bydlení odešlo stavět jinam.

Otázka pro starostu obce Josefa Cibulku:

Co vás v obci těší a z čeho naopak nemáte radost? Volá tu něco po nápravě?

"Z čeho mám radost? Jsem rád, že tu jsou takoví lidé, jací tady jsou. Lidé, kteří mají zájem žít v klidné malé vesničce, která ještě neukázala všechen svůj potenciál. Mám radost například z naší školky, která byla svého času před zavřením a do které nám nyní chodí 20 dětí – tedy plný stav. A co mě mrzí… Třeba to, že obec nemá žádné vlastní stavební parcely. Určitě je škoda, že nefunguje restaurace, bez které se těžko pořádají vyhlášené metujské plesy. Vadí mi zarostlá vesnice, kde jsme rezignovali na dříve běžné prořezávky, a to zejména z obavy, že žijeme v CHKO a tudíž tedy nic nelze. Ono to tak úplně není, stačí se jen informovat. Bohužel, představa možných sankcí a pokut je v nás příliš zakořeněná. Vadí mi i stav koryta řeky Metuje, jejíž tok je neupravený, dno zanesené a my řešíme zdali 50letá lávka byla zbudována načerno a měla by se odstranit."

O obci: Česká Metuje

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA: 1406

POČET OBYVATEL: 289

ZAJÍMAVOSTI:

Berkova lípa je památný strom – lípa malolistá, podle jiných údajů lípa velkolistá, rostoucí v obci Česká Metuje ve stráni nad domem čp. 21. Za památný strom byla tato lípa velkolistá vyhlášena 26. 11. 1981 Okresním národním výborem Náchod. Důvod není ve vyhlášce uveden, podle některých zdrojů byla vyhlášena pro svůj vzrůst a věk. Tento památný strom má stanovené ochranné pásmo ve svislém průmětu koruny, který je rozšířený až k domu, na opačnou stranu o 10 m a na ostatní strany o 5 m. V minulosti byla tato lípa pravděpodobně zasažena bleskem a později polámána při letní bouřce. Následné zdravotní zásahy se projevují nepřirozeným tvarem koruny stromu a množstvím řezných ran, z nichž ne všechny jsou zhojené. Koruna je zpevněna vazbou. Výška tohoto stromu je 22 m, obvod kmene byl v roce 2010 skoro 6 m a věk je odhadován okolo 200 let.

PAMĚTIHODNOSTI:

- Smírčí kříž – vedle cesty při příjezdu do vesnice od nedalekého Žďáru nad Metují.

- Kaple Panny Marie

- Přírodní památka Pískovcové sloupky

- Na cestě ze Skalky na Bischofstein se nachází pár zbořenišť po starých statcích a domech.

Pískovcové sloupky jsou přírodní památka v obci Česká Metuje.Zdroj: archiv obce

TIP NA VÝLET:

Pískovcové sloupky

Na konci obce Česká Metuje, v zaniklém malém lomu u cesty a nedaleko od Berkovy lípy, se nachází jedna z nejmenších přírodních památek u nás - Pískovcové sloupky. Na délku mají přibližně 15 metrů, na šířku tak půl metru a 2 metry na výšku. Jedná se o velmi zajímavé místo. Na sloupky se přišlo zcela náhodou, odkryvem při těžbě kamene. Geologicky se jedná o útvar vzniklý rozpouštěním (krasověním) a selektivním zvětráváním sedimentů s vyšším obsahem vápníku ve vrstvě slínovců a pískovců. Tím tu vznikly pukliny a sloupky, mající tvar přesýpacích hodin a kuželek.