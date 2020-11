Většina z nich putovala do záložní nemocnice na brněnském výstavišti, jejíž provoz zajišťuje Fakultní nemocnice Brno.

„Důležitou zakázku pro stát se nám podařilo dokončit dokonce o týden dřív. Splnili jsme tím slib a pomohli českému zdravotnictví. V tuto chvíli se znovu vrháme na ostatní domácí i zahraniční zakázky, z nichž ta největší je šedesátimilionová zakázka pro Maďarsko, kterou musíme do konce listopadu dokončit,“ sdělil majitel a jednatel společnosti Radek Jakubský.

„Pokud bude potřeba, jsme připraveni navýšit výrobní kapacity, vyrobit další stovky lůžek pro pacienty s koronavirem a dodat je dalším nemocnicím,“ uvedl již dříve Radek Jakubský.

Rok 2020 bude pro firmu Proma Reha po stránce obratu rekordní, a to hlavně díky značnému růstu exportu. Za první tři čtvrtletí letošního roku firma přijala objednávky za 210 milionů korun, zatímco loni ve stejném období to bylo podstatně méně (119 milionů korun). Za celý rok 2020 by přijaté objednávky měly dle odhadů přesáhnout 300 milionů korun.