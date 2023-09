Více informací k případu s ohledem na probíhající šetření nemohla sdělit ani tisková mluvčí náchodské policie Lucie Konečná. „Případ napadených strážců je na začátku vyšetřování, ale již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě. V případě prokázání viny hrozí pachatelům až čtyřletý trest," uvedla k incidentu.

Strážci z celé ČR si stěžují na vzrůstající agresivitu

Podle krajinného ekologa Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) Ondřeje Vítka, který se věnuje monitoringu návštěvnosti CHKO, tak případy konfliktů návštěvníků se strážci přírody v posledních letech stoupají. „Ze všech koutů republiky si strážci stěžují na vzrůstající agresivitu a neochotu návštěvníků dodržovat pravidla. Významnější konflikty se týkají zejména Šumavy nebo Krkonošského národního parku,“ říká, že výraznější nárůst incidentů zaznamenal s příchodem covidu. „Do přírody se nahrnuli i lidé, kteří nebyli zvyklí do ní chodit, takže neměli přesnou představu o tom, jaká tam platí pravidla.“

Fotky z míst, kam lidé nesmí. Nepořádek z adršpašské pískovny mizí

Právní ochrana strážců přírody je ale z hlediska zákona podle něj vyřešena dobře. „Pokud útočník ví o tom, že má co do činění se strážcem přírody, tak je v podstatně horší situaci, protože se jedná o útok na veřejnou osobu. To je pro něj mnohem horší než útok na běžného občana a podle toho se liší i následné řízení," vysvětluje Ondřej Vítek.

Jako prevence před takovýmito případy by podle něj mohla být možnost, aby strážci směli používat osobní kamery. „Tu by spustili ve chvíli, když začínají jednat s přestupcem. Občas se to zkouší a ten efekt je prokazatelný,“ říká ekolog, že když je dotyčný upozorněn, že je nahráván, nedochází ke konfliktním situacím. „Panuje ale obava, jestli to není v rozporu se zákonem na ochranou osobních údajů. Zákon totiž nedává strážcům přírody výslovnou pravomoc záznamové zařízení používat.“

Děti přebíhaly po přejezdu před přijíždějícím vlakem

Napadení strážců přírody nebylo jediným dramatickým případem, k němuž během minulých dní došlo. Další se stal na přejezdu, který je pár desítek metrů od železniční stanice v Adršpachu, protíná hojně frekventovanou cestu vedoucí ke vstupu do skalního města. Právě zde zřejmě došlo k porušení bezpečnosti, když skupina dětských návštěvníků skal (pravděpodobně školní třída) přecházela koleje navzdory tomu, že se k přejezdu blížil vlak. V tomto případě bude mít asi co policii vysvětlovat dotyčný pedagogický dozor.

„I touto věcí se police zabývá,“ potvrdila Deníku Lucie Konečná. „Jedná se o podezření spáchání přestupku proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích,“ upřesnila a dodala, že oba případy jsou na začátku šetření, může tak dojít ještě k jejich překvalifikování.

Co je stráž přírody?

Strážce přírody je podle zákona úřední osobou. V terénu kontroluje dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny, sbírá údaje o přírodě a provádí opatření k její ochraně. Nejčastější činností strážců je komunikace s veřejností, kdy strážci seznamují návštěvníky přírody s jejími hodnotami, zajímavostmi i důvody ochrany a platných omezení.