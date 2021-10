/FOTO/ Tradiční, oblíbené i nevídané pochoutky, hudba, zábava a soutěže - to vše nabídl premiérový Street food piknik, který ve sváteční den přilákal do Masarykových sadů v Jaroměři stovky návštěvníků.

Stovky lidí využily slunečného svátečního dne a vyrazily do jaroměřských Masarykových sadů ochutnat něco z pestré nabídky. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Wafle, brambory na víně, valašské frgále, zapékanou zmrzlinu, belgické hranolky, sušené maso, holandské sýry, argentinské hovězí, indonéská, indická či vietnamská kuchyně - to a mnoho dalšího přivezli k ochutnání do Jaroměře kočovní prodejci. Soutěžilo se také například ve slepé ochutnávce vín či v pití piva na ex.