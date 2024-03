/FOTO, VIDEO/ Přípravné práce pro výstavbu obchvatu Náchoda pokračují. Aktuálně se na místě budoucí stavby pracuje na archeologickém výzkumu. Nutností jsou zemní práce pro záchranný archeologický výzkum, jejichž součástí je i kácení stromů ve dvou lesních úsecích. To způsobuje zátěž i komplikace pro obyvatele, kteří v okolí bydlí či zde mají chaty či zahrady.

Vizualizace obchvatu Náchoda. | Video: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kácení, ale také například vytrhávání pařezů a odvoz dřeva, by měly být podle předpokladu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Královéhradeckého kraje dokončené do konce května. „Z tohoto důvodu budou využívány místní „lesní“ cesty, které jsou zároveň příjezdovými komunikacemi k chatové oblasti směrem od Kramolny," vysvětlilo ŘSD, které si je plně vědomo zátěže, která nyní z těchto prací pro místní občany plyne. „Přesto prosíme o shovívavost a dodržování informačních pokynů stavby. Po dokončení prací budou cesty uvedeny do původního stavu," ujistilo ŘSD.

Podívejte se na mapu, v jakých místech se aktuálně provádí přípravné práce, tedy kácení a následný arecheologický průzkum. Jedná se o body 1-3 a 4-6:

Zdroj: mapy.cz / ŘSD Královéhradeckého kraje

Navržená přeložka silnice I/33, obchvat Náchoda, odvede tranzitní dopravu. Výstavba povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části města a snížení hlukové a exhalační zátěže obyvatel. Údaje o stavbě

Délka: 6,50 km

Stav: V přípravě

Komunikace: I/33

Zahájení: 2024

Zprovoznění: 2027

Mohlo by vás zajímat: Víme, kdy se řidičům otevře obchvat Jaroměře, Náchod je na spadnutí