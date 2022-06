Student broumovského gymnázia postoupil do světového finále chemické olympiády

Zdeněk Hartman postoupil do světového finále Mezinárodní chemické olympiády. Ve slovenském středisku Počúvadlo se sešlo 17 nejlepších mladých chemiků z České republiky a Slovenska, čtyři nejlepší postoupili do světového finále. To pořádá Čína, bohužel pouze online. Na druhém místě skončil student septimy broumovského gymnázia Zdeněk Hartman.

Septimán Zdeněk Hartman postoupil do světového finále Mezinárodní chemické olympiády, když ve slovenském středisku Počúvadlo skončil na druhém místě mezi 17 nejlepšími mladými chemiky z ČR a Slovenska. | Foto: Archiv Gymnázium Broumov