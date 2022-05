"Akce tohoto typu jsou velmi přínosné. Umožňují žákům nanečisto si vyzkoušet vše okolo založení a prezentování firmy, které musí stihnout ve dvou minutách, a to včetně prezentace v anglickém jazyce. Tyto zkušenosti poté mohou využít v reálném prostředí po dostudování školy a já pevně doufám, že se jim to podaří," zhodnotil soutěžní klání náměstek hejtmana pro oblast školství Arnošt Štěpánek, který účast na veletrhu fiktivních firem vnímá také jako skvělou motivaci pro studenty samotné. "Kreativita a nápady středoškoláků mě nepřestávají překvapovat a troufám si říci, že většina z nich by uspěla na reálném trhu.“