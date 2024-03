Suchej únor na vlastní kůži. Redaktor: Víc než pivo mě ohrožuje bůček a cigára

A je to tady. Únor skončil a mě opět čeká cesta do nemocnice Penta Hospitals ve Vrchlabí na kontrolní krevní testy, které mají ukázat, jak přínosné pro mé tělo, zvyklé na kvalitní přísun piva, byl měsíc abstinence. Při pohledu na výsledky si však v koutku duše připouštím, že kritici této akce nejspíš budou jásat. Ale jen do té doby, než nejen jim, ale hlavně mně dá poučení místní primář Lukáš Svoboda.

Redaktor Deníku Petr Vaňous po únoru bez alkoholu opět na odběru krve. | Foto: Deník/Petr Vaňous