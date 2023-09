V Luhačovicích se v sobotu 16. září odpoledne na přehlídce Jarmark venkova rozhodlo o držiteli titulu v soutěži Vesnice roku 2023. Mezi třináctkou finalistů z třinácti krajů naší republiky byli i zástupci Suchého Dolu, kteří před necelým měsícem byli oceněni na domácí půdě Zlatou stuhou a získali titul Vesnice roku 2023 Královéhradeckého kraje. Z celostátního klání mezi vítěznými obcemi z jednotlivých krajů si ale Suchý Důl už žádnou cenu nepřinesl. V galerii si alespoň připomeňme, jak se v obci pod Polickými stěnami při srpnovém vyhlášení nejlepších obcí našeho kraje slavilo.

Ze sobotního celostátního klání mezi vítěznými obcemi z jednotlivých krajů si Suchý Důl už žádnou cenu nepřinesl. V galerii si alespoň připomeňme, jak se v obci pod Polickými stěnami slavilo při srpnovém vyhlášení nejlepších obcí našeho kraje. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Do Luhačovic vyjely ze Suchého Dolu dva minibusy se zhruba 40 lidmi a bohatým pohoštěním. „Dali jsme do toho všechno a všichni jsme si to užili. Asi nejhezčí bylo setkání se zástupci ostatních 12 obcí. My jsme do programu přispěli módní přehlídkou historických modelů ze začátku minulého století v podání členů občanského sdružení Spona," vrací se k víkendovému výjezdu starostka Suchého Dolu Blanka Klímová. „Myslím si, že nás celá soutěž hodně stmelila. Dopadlo to jak to dopadlo, sice nám tam chybělo nějaké to ocenění na podiu, ale vyhrát může jen jeden," je si vědoma starostka.

Suchý Důl byl komisí v rámci celorepublikového posuzování hodnocen až na závěr ze všech zúčastněných obcí. Průvodcem komisi byla starostka obce Blanka Klímová, která společně se zástupci MAS Stolové hory, partnerské obce ze sousedního Polska a zástupců spolků představila fungování obce. „Komise ocenila zejména působení spolků zabývajících se historickým odkazem v úžasných dobových oděvech, loutkového divadla či trampské osady. Za zmínku stojí i spolupráce s místními statkáři a zemědělci. Unikátní je pak křížová cesta se zelenou kaplí, která určitě stojí za návštěvu," vyzdvihla klady Suchého Dolu hodnotící komise. Na nejvyšší mety to ale nestačilo - Vesnicí roku 2023 se stala Ostrožská Lhota z Uherskohradišťska.