Martínkovice - Suchý únor? Tedy měsíc bez jediné kapky alkoholu? V Martínkovicích na Broumovsku ho dodržet prostě nemohou, i kdyby chtěli. Zdejší košt domácích pálenek, který se v sobotu konal už po třinácté, je už tradice.

Dvaaosmdesát pálenek koštovali v Martínkovicích na Broumovsku nejen odborníci, ale všichni, kdo zavítali do zdejšího kulturního domu. Hodnotili vůni, chuť i barvu. | Foto: Deník/ Regina Hellová

Pálenky ke koštování přivážejí místní i přespolní, věhlas se rozšířil i do sousedního Polska. Ke všemu je to událost veselá, která stmeluje sousedské vztahy. A o to jde zdejším spolkům, které organizují řadu dalších akcí, především. Aby se lidé bavili a drželi pospolu.