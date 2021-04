Minulý týden byly v přístupových místech do Ratibořic umístěny cedule, které mají podle českoskalické místostarostky Gabriely Jiránkové opodstatnění v deset let staré vyhlášce města. „Vyhláška města je v platnosti od roku 2011, není to žádná novinka. Jelikož ji ale mnozí pejskaři nedodržují, tak jsme se rozhodli pro upozornění návštěvníků, že volný pohyb psů není na zdejších cestách dovolen,“ vysvětluje záměr radnice místostarostka.

Umístění zákazových cedulí začal okamžitě pranýřovat Jiří Rosa. Sám je chovatel psů a v Ratibořicích provozuje už 12 let nedaleko zámku kiosek s občerstvením. Tomu hlavně vadí forma, jakou je informace o zákazu volného pobíhání psů prezentována. „První věc, na kterou návštěvník narazí je výhružná cedule. To je prostě šílené, je to hrozná antireklama místa samotného. Nevím jak to máte vy, ale já když někam přijedu a vidím místo opentlené příkazy a rozkazy okamžitě odjíždím a už mě tam nikdo nikdy neuvidí,“ vadí podnikateli, který je v Ratibořicích jako doma. Zákazová cedule typu nesedat, neopírat či nesahat z jeho pohledu nedělají místu dobrou reklamu. „Jako soukromník bych si takový přístup k návštěvníkům nedovolil ani ve snu a bylo by mi stydno. Je to možná tím, že jsem jiná generace a těch zákazů jsme si užili až až,“ říká a věří, že by celá záležitost šla pojmout vkusněji. „Jako to mají třeba u ratibořického zámku, kde jsou decentní srozumitelné piktogramy upozorňující na to co se nesmí,“ říká Jiří Rosa, který do Ratibořic chodí od dětství – déle než půl století. Pokud sám něco od svých hostů vyžaduje, tak to praktikuje formou prosby - „Prosím vracejte sklo“ nebo „Prosím vracejte použité nádobí“.

Zákaz volného pohybu psů se podle vyjádření místostarostky města týká jen cest, ale třeba na loukách prý mohou běhat na volno. „Připadá mi, že lidé si to vysvětlují tak, že nemohou mít při procházce nikde psa na volno. Když půjdou z České Skalice Bažantnicí po louce, tak tam ho můžou mít na volno, ale pokud půjdou po vyznačené trase, tak tam musí být na vodítku. Je to kvůli bezpečnosti,“ doplňuje Gabriela Jiránková, že nějaká pravidla by v takovémto prostředí měla existovat. „Jsou lidé, kteří se psů třeba bojí a určitě pro ně není nic příjemného, když jde proti nim velký pes bez viditelné kontroly.“

Součástí značení je i výše pokuty, která může být při opakovaném porušování udělena. Pro mnohé je zarážející částka - až 10 tisíc korun. „Cílem není obohatit městskou pokladnu, ale důrazně upozornit na dodržování stanovených pravidel a zajistit bezpečnost návštěvníků Ratibořic. Je to i argument pro městské strážníky, aby měli nějakou oporu pro upozornění, co může hrozit za porušení zákazu,“ dodává Gabriela Jiránková, která vidí přínos i v tom, že na cestě Babiččiným údolím bude čisto. „Když pes udělá potřebu a bude na vodítku, tak po něm majitele spíše uklidí, než kdyby lítal na volno. Čisté Ratibořice jsou pro mě větší prioritou než upozorňující cedule,“ uzavřela místostarostka České Skalice, která podle svých slov plně rozumí majitelům psích miláčků. "I já si myslím, že většina z nich jsou zodpovědní a výchovu svých psů zvládají. Ale bohužel jsou i další, kteří tak nečiní.“

V tom se s ní shodne i Jiří Rosa. „Samozřejmě někteří majitelé psů jsou pejskaři z leknutí, nemají pro to cit," nerozporuje chovatel psů, který se spolu s dalšími připojil v Ratibořicích k jarní výzvě Ukliďme Česko. Úklidovou akci nazvali právě s ohledem na cedule „Od zákazu k zákazu“ a uklidili kus přírody. „Vyrazili jsme od nového chodníku do údolí, okolo sousoší a mlýna po Vilémův most. Musím pochválit pejskaře, protože jsme našli jen nepatrné množství exkrementů,“ dodal Jiří Rosa, který má za ty roky Babiččino údolí prochozené tisíckrát. "A věřte mi, že nejen já, ale i ostatní místní pejskaři tak trochu suplujeme za nepřítomnosti MP jejich práci. Působíme jako poradci, průvodci a v některých případech jsme schopni neukázněné turisty i jemně napomenout a připomenout jim, že jsou v chráněné oblasti."