Sutiny zmizí. Město odkoupí pozemky v areálu bývalé Tepny

Náchod - Problematický areál bývalé Tepny, který v současnosti hyzdí centrum města, bude brzy minulostí. Město Náchod se totiž dohodlo s majitelem pozemků, společností JTH Holding, a.s., na jeho odkupu, a to za cenu o 27 milionů nižší, než byla původní nabídka v roce 2014.

Jedná se o naprostý průlom v novodobé historii města. Díky odkupu se bude moci dát do práce těžká technika, která začne s odstraňováním sutin.

Pozemky v rámci dražby získala společnost JTH Holding, a.s., Teplice v březnu 2007. Město Náchod později projevilo zájem o jejich odkup v březnu 2014. Zastupitelstvo města však na svém jednání 14. 4. 2014 nákup pozemků o rozloze 25 706 m2 za více než 73 mil. Kč zamítlo, a to především z důvodu vysoké ceny. Město ale s JTH Holdingem po celou dobu intenzivně jednalo a upozorňovalo na nutnost zabezpečení a úklidu areálu. „Tady musím podotknout, že pan Třešňák vždy držel slovo a okamžitě reagoval. Ostatně o tom, že vyslyšel požadavky a zájem města o jiné využití pozemků, svědčí i současná nabídka,“ uvedl starosta Jan Birke. Majitel nyní nabídl městu areál za cenu o 27 mil. Kč nižší než před čtyřmi lety.

Názory na záměr vlastníka stavět na tomto pozemku ve středu města supermarket totiž byly dlouhodobě rozporuplné. V současné době je však největším problém nepořádek, který nejen, že nevypadá dobře, ale je také často útočištěm pro nepřizpůsobivé občany a v horším případě zdrojem vandalismu, který následně ohrožuje kolemjdoucí.

V posledních dnech ale došlo k zásadnímu obratu, kdy současný majitel, společnost JTH Holding, a. s. nabízí pozemky o rozloze cca 25 tisíc metrů čtverečných k odkoupení Městu Náchod za výrazně nižší cenu – celkem cca 46 mil. Kč.

„Jde o velmi zásadní obrat. Už roky je slyšet, že náchodská veřejnost si žádný další supermarket ve městě nepřeje. Dlouho také jednáme o úklidu pozemku, což jsme až doteď jako město mohli jen stěží ovlivnit. Případný nákup bude v první řadě zásadní změnou v možnosti ovlivňovat budoucí rozvoj prostoru v bezprostřední blízkosti centra a pozemek budeme moci také v podstatě okamžitě uklidit,“ vyjádřil nadšení starosta Jan Birke a dodal: „Pokud zastupitelé nákup schválí, otevře se tak možnost rozhodovat o dalším využití strategicky umístěného prostoru o rozloze 2,5 hektaru. To není málo, a já se už dnes těším na velkorysé plány. Určitě bych byl rád, kdyby se do debat zapojila veřejnost i architekti. Pro Náchod je to opravdu mimořádná příležitost.“

Záměr využití pozemku samozřejmě bude v případě nákupu následně velkým tématem. Nabízí se celá řada možností. „Já osobně si zde umím představit zcela novou čtvrť, kde v první fázi po nezbytném úklidu vznikne odstavná plocha pro parkování a následovat bude debata a o dalším využití. Těch možností je celá řada a bylo by pro město velkou chybou pozemek, za cenu o 27 mil. Kč nižší než v roce 2014, nekoupit,“ dodává starosta Jan Birke.

Rada města Náchoda právě dnes doporučila zastupitelstvu města schválit nákup pozemků o celkové rozloze 25.706 m2, tj. pozemků s parc. čísly 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 za cenu 46.270.800 Kč včetně financování pomocí úvěru. Součástí úvěru by totiž měly být i náklady ve výši cca 2 mil. Kč na odkoupení dalších pozemků pro vybudování komunikačního propojení na Karlovo náměstí. Tím vznikne další důležité spojení s centrem města.

O nákupu pozemků v areálu bývalé Tepny budou zastupitelé rozhodovat 18. června 2018. (na)