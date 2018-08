Sv. Prokop v Bezděkově vydá v sobotu rakouský hudební poklad

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Odborný pracovník 22 000 Kč

Pracovníci kalkulací, cen a nákladů KALKULANT/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování možnost prodloužení na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: kontrola a vyhodnocování procesních zakázek daného střediska, kontrola reálných spotřeb vs normované spotřeby, proaktivní řešení problémových případů, návrhy na zefektivnění procesů, dle vyhodnocení zakázek podávat návrhy na úpravy norem, kontrola skladů souvisejících se zakázkami, reporting související s daným oddělením, spolupráce s mistry na operativní úrovni, kontrola plánů a prioritizace zakázek, administrativní výpomoc mistrům., , Požadavky: samostatnost, pokročilá znalost MS Office - hlavně Excelu, kladný vztah k číslům, aktivní přístup, rychlá orientace v informacích a číslech, komunikační schopnost, preciznost, analytické myšlení., , Zaměstnanecké výhody: finanční benefity formou cafeterie, možnost nákupu výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíčky z výrobků společnosti, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, odměna za doporučeného zaměstnance, odměny při pracovních a životních jubileích, motivační způsob odměňování. , , Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína; tel.: 491 419 418 (Po-Pá od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).