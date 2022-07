"Měl jsem ho po závodech vyhodit, ale říkal jsem si, že by se mohl ještě hodit. A jeho čas ještě přišel," říká ženich, který si náklad svého života přivezl před oltář přivezl na historickém dřevěném trakaři. "Moje babička si pro něj hodně, hodně dávno jela ke své mamince, aby měla na čem svážet seno. Odhaduju, že je starý dobrých 130 let," zmínil historii trakaře Jaromír Skřivánek.

Dříve než na něj nevěsta usedla, tak ho ale musel dát "do pucu". Renovaci potřebovalo loukoťové kolo. "Loukotě byly shnilé, tak jsem dával nové. Použil jsem na to bukové dříví, co jsem měl na topení. Teď to vydrží dalších sto let," věří Jaromír Skřivánek, kterému pak svatebčané připravili na cestě do manželství několik překážek.