Plná parkoviště automobilů, davy kupujících, kteří procházejí a rozhlíží se mezi stánky s všemožným tovarem. I tímto způsobem si na tržnici v polském městě Kudowa-Zdrój jen pár kilometrů za Náchodem stovky Čechů „připomněly“ Den boje za svobodu a demokracii. „Jeď dál, objeď to a když nebude místo tak přijeď zpátky ke mně a já tě pošlu jinam. Ale nejdřív mi dej dvacku,“ podává řidiči do okýnka lístek výběrčí na parkovišti. To je plné výlučně českých SPZ, většina z nich je z dalekého vnitrozemí, což potvrzuje, že fenomén polských tržnic stále žije.

Přímo přes cestu proti staré kudowské tržnice vyrostla před časem nová - Arena. Ta nabízí kupujícím lepší komfort a i když se jedná „jen“ o velkou halu, tak má spíše charakter kamenného obchodu. Velký nápis pokladna značí, že všechny nabízené produkty od hrnců, nožů, voňavek po rybářské potřeby či dílenské náčiní se platí u jedné kasy. „Díky tomu, že jsme ve vlastním, tak můžu mít i nižší ceny než mají jinde – to je naše velké plus. Tuto sadu nožů prodávám za 150 korun a naproti tu samou mají za 300,“ pohodí pokladník hlavou směrem ke staré tržnici. A opravdu to tak je, jak se při pozdější návštěvě hlavní tržnice přesvědčujeme. Platí se v korunách, přepočet z polského zlotého je férový. „Ceny máme ve vaší i naší měně. Češi tvoří 90% našich zákazníků, musím mít ceny nastaveny tak, aby se jim vyplatilo platit korunami,“ říká a dodává, že sváteční 17. listopad je zákaznický možná ještě vydatnější než sobota, která bývá v týdnu nejsilnější.

Tržnice v polském městě Kudowa-Zdrój se o středečním svátečním dni staly cílem stovek nakupujících z Čech.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Na dotaz, zda nakupující z Čech aktuálně preferují nějaké konkrétní výrobky vrtí hlavou. „Zájem je o všechno. Před Vánocemi to jsou blikátka, ale i dárkové sady hrnců, nože a nádobí všeobecně,“ dodává a odbavuje dalšího zákazníka, který si odváží laserový projektor, který bliká do rytmu hudby.

Stará tržnice má své kouzlo v podobě úzkých uliček mezi jednotlivými prodejními kójemi a je do určité míry pro českého zákazníka atrakcí. Obleky moc ale v kurzu nejsou, zato prodejci ryb, uzenin sladkostí a sýrů se nezastaví. „Největší zájem je asi o uzené korbáčiky,“ říká trhovkyně u sýrů, a její kolegyně nestíhá doplňovat chladící vitrínu novým zbožím.

Mnoho stánků je sice uzavřených za popsanými plechy, ale přesto zde volání prodejců a aktivní nabídka toho svého zboží na českého vnitrozemce může působit dojmem orientálního bazaru. „Je to stále fenomén, ale spíše pro lidi dál od hranic - z Prahy, z Plzně, ze Znojma… Když přijdete po osmé hodině ráno, tak si říkáte, v kolik ti lidé museli vyjet, aby tu na osmou byli,“ říká František Molík z Krajské hospodářské komory. To potvrzuje příklad dvou žen, které krátce po desáté hodině přišly s nákupy k jednomu z autobusů, kterých je u tržnice zaparkovaných několik. „Přijeli jsme z Blatné, okres Strakonice. Vyjížděli jsme ráno ve čtyři hodiny. V osm jsme byli tady – tři a půl hodiny jízdy, půl hodiny byla přestávka na pumpě,“ popisuje cestu starší blondýna. „Přijeli jsme hlavně ze zvědavosti, podívat se. Žádný konkrétní cíl co nakoupíme jsme neměly. Ale jak vidíte s prázdnou neodjíždíme,“ usmívá se při pohledu na mladší z žen, která se snaží zapnout zip u velkých kostkovaných tašek napěchovaných zbožím. „Mají tady opravdu jiný výběr než na co jsme zvyklí i u nás. I cenově je to vstřícnější. Koupila jsem si zimní boty za šest stovek. V Čechách je pod tisícovku nekoupíte, ani u Vietnamců,“ je spokojena s výletem, za který zaplatila 500 korun za autobus. "Je volno, tak jsme ho takhle využily," nastupují do busu, ve kterém stráví následující čtyři hodiny cestou domů.