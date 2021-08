Letošní již 38. ročník „fesťáku“ začíná dnes večer a v mnohém bude nový. Asi nejzásadnější změnou je to, že kromě kina bude zpoplatněn páteční a sobotní program ve venkovních prostorech. Návštěvníci budou mít na výběr - jednodenní vstupenka na pátek nebo sobotu vyjde na 200 korun a vstupenka na oba dny bude za 300 korun. „Přesto doufáme, že atmosféra, která festival provází zůstane stejná – tedy přátelská, kamarádská, uvolněná a pohodová,“ věří za organizátorský tým Věra Prokopová.

Právě již zmiňované vstupné bude zřejmě pro část návštěvníků nepříjemnou novinkou. V dosavadních ročnících se platil vstup pouze do kina na promítání nebo na večerní koncerty. „Proč jste zpoplatnili už i vstup do parku? Nemám nic proti placení koncertů, ale když se tam člověk chce podívat k infostánku nebo prostě posedět na trávě a posvačit, tak za to má vysolit dvě kila,“ vyřkla se na facebookových stránkách festivalu Magdaléna Horová dotaz mnoha návštěvníků.

Nepopulárního kroku jsou si vědomi i organizátoři, kteří ale pro něj mají celkem oprávněně argumenty. „Důvodů je mnoho. Vše se kolem nás zdražuje,“ vysvětluje programový ředitel Petr Kašpar, že nezbytné investice rostou a dění v parku kolem Boulder Zóny je velice nákladné. „My jako pořadatelé festivalu poskytujeme ozvučení, světla a další techniku společně s ostatním zázemím. Cílem bylo vytvořit jeden prostor, kde bude festivalová atmosféra. Navíc otevíráme novou scénu – Amfiteátr. Ta bude přístupna v rámci jedné permanentky. Myslíme si, že nabízíme dost, aby návštěvníci pochopili tento krok,“ věří Petr Kašpar, že návštěvníci pochopí, že tento neodvratný krok prostě musel přijít.

Jak to vše bude probíhat?



Návštěvníci festivalu si budou moci v on-line předprodeji nebo na místě ve festivalovém Infostanu zakoupit jednodenní nebo dvoudenní permanentky. Jednodenní vstupenka na pátek nebo sobotu bude v prodeji za 200 Kč a dvoudenní vstupenka na oba dny za 300 Kč. Děti do 15 let jsou zdarma. V ceně vstupenek bude celodenní doprovodný program v parku, včetně přednášky hlavního hosta, slack show, boulder závodů a večerních koncertů, dále celodenní program v amfiteátru, parkování a stanování na louce za komínem. Vstupenka do kina na projekce a přednášky se bude prodávat zvlášť za 80 Kč, aby byla dodržena kapacita sálu.

Přestože bohatý doprovodný program v parku i vyhledávaný „jarmark“ outdoorového vybavení v centru města jsou už roky nedílnou součástí festivalu, tím hlavním základem jsou filmy. „Letos jich filmaři z celého světa přihlásili více než 90 a porota měla nelehkou úlohu vybrat 43 z nich,“ říká Věra Prokopová a dodává, že na plátně teplického kina i na obrazovce v novém amfiteátru za městským úřadem se budou promítány snímky filmařů ze 17 zemí.

Po loňské účasti světové lezecké extratřídy v podobě Adama Ondry se letos čerstvého olympionika v Teplicích ale nedočkají. „Vloni k nám mohl přijet paradoxně díky covidu,“ říká Věra Prokopová a vysvětluje souvislosti. „Ve stejném termínu jako je teplický festival se totiž v italském Arcu konají mezinárodní prestiží závody Arco Rock Master, určené nejlepším lezcům světa. Vloni kvůli koronaviru nebyly a tak mohl přijet do Teplic.“ Pořadatelé zkoušeli alespoň uspořádat výstavu fotografií z jeho olympijské mise ze začátku roku v Tokiu, ale nakonec z ní sešlo. Hlavním hostem festivalu tak bude profesionální horolezkyně a alpinistka z Barcelony Sílvia Vidal. Dorazí i Mára Holeček a Radek Groh, kteří budou vyprávět o svém nedávném dobrodružství, když uvízli na stěně Baruntse v Himálaji.