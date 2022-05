A jak vidí proběhlý 1. ročník obnovené Svatojiřské poutě oni z pohledu hlavního pořadatele?

„Určitě za veliký úspěch pokládáme to, že se nám tak poměrně organizačně i technicky náročná akce podařila uspořádat bez sebemenších zádrhelů a na pouť dorazilo okolo jednoho až jeden a půl tisíce sousedů z obou obcí i přilehlého okolí,“ potěšilo Štěpána Přibyla, podle jehož slov bylo

Pro nositele myšlenky pouťového vzkříšení bylo asi nejdůležitější a nejcitlivější oblastí přesvědčit další spoluorganizátory o podobě poutě. Zjistili totiž, že při vyslovení slova „pouť“ vytanula na mysli většině lidem představa poutě ze 70. – 90. let, kdy přes hlasitou hudbu u každé veliké atrakce nebylo slyšet vlastního slova a šlo především o kolotoče, centrifugy, domy hrůzy a prodej různých umělohmotných cetek. „A my to od začátku cítili a chtěli úplně jinak - s historickým kontextem přelomu 19. a 20. století,“ říká Štěpán Přibyl.

Předehru hudebních pokladů Broumovska obstarali Telemann a Shakespeare

Program samotné Svatojiřské poutě začal v sobotu ráno v 10 hodin u kostela sv. Barbory v Otovicích, kde starostové obou obcí přivítali necelou stovku poutníků. Průvod se pak vydal krásnou jarní prosluněnou procházkou po místní cyklostezce kolem řeky Stěnavy do dva kilometry vzdáleného kostela sv. Jiří a Martina v Martínkovicích. Tam se na dvoře fary Smékalových uskutečnila dílna grafiků manželů Horských, kteří právě vytvořili grafiku plakátu a vizuálu celé poutě. Po chvilce odpočinku a drobném občerstvení na faře pak začala v kostele přednáška historika umění Petra Staňka o architektuře a výzdobě kostela, ve kterém se od 12 hodin uskutečnila mše svatá k oslavě svátku sv. Jiří vedená místním farářem Martinem Lanžim. Mši hudebně doprovázelo broumovské Trio Braunensis. A po této duchovní části pouti se poutníci odebrali do prostranství louky před restaurací Na Písku, kde bylo připravené občerstvení a zábavný program.

„Shrneme-li celkový dojem z příprav a průběhu této akce, tak cítíme velikou radost a obrovskou naději, že se nám podařilo naplnit naše představy o sousedském setkávání, které jsme chtěli Svatojiřskou poutí podpořit a znovu rozpohybovat. Myslíme si, že by celkově společnosti k překonávání spoustu nynějších otázek napomohlo právě to obyčejné setkávání a hledání cest jeden k druhému, vzájemné empatii a pomoci,“ ohlédl se za vydařeným neplněním myšlenky Štěpán Přibyl, který už společně s dalšími spoluorganizátory mají v hlavě nové náměty a vylepšení, které by chtěli zakomponovat do příští Svatojiřské pouti, které se bude konat za necelý rok – v sobotu 22. dubna 2023.