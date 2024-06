Na startu byl i loňský vítěz a držitel posledního rekordu 25letý Martin Vacek ze Sokola Libčice nad Vltavou. Ten vloni bez pomoci nohou čtrnáctimetrovou délku lana pokořil v neuvěřitelném čase 12,15 s a překonal tak svůj rok starý rekord (12,46 s). Ten by mohl být spokojen i se svým letošním časem 11,73 sekundy, kterým svůj loňský rekord vylepšil, ale to by nesměl na startu být držitel světového rekordu ve šplhu na osmimetrovém laně pětadvacetiletý Matěj Cigl ze Sokolu Brno.

Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu je naprosto atypický závod, který - přestože není zařazen do seriálu Velkých cen - je unikátní soutěží. Na start jubilejního ročníku nastoupilo v hlavní kategorii (šplh do výše 14 metrů) 21 borců včetně dvou žen. Cíle dosáhlo 14 závodníků. Mezi touto čtrnáctkou byl i nejstarší účastník akce 62letý Ladislav Kubeček z TJ Maratonstav Úpice.

Ten předvedl nadšeným divákům úchvatný výkon a silné paže ho vynesly k cíli v neuvěřitelném čase 10,10 sekundy, což z něj učinilo rovněž držitele dalšího rekordu. Třetí skončil 21etý Adam Novotný ze Sokolu Praha Libeň s časem 12,02 sekund. I jeho čas by stačil na vylepšení loňského rekordu.

Zdroj: Irena Voříšková

Všichni tři borci jako jediní také zvládli dvacetimetrovou délku lana jen s jednou kosmetickou změnou, když si Adam Novotný s Martinem Vackem prohodili pořadí na druhém a třetím místě. Vítězem byl opět Matěj Cigl, který do dvacetimetrové výšky vyšplhal v čase 19,63 sekund.

„Rozdíl ve zdolání čtrnácti a dvaceti metrů je, i když se to nemusí zdát. Závodník prvních čtrnáct metrů zdolává víc dynamicky. Dneska to pro mě nebyl úplně nejlepší závod, ale určitě jsem spokojený. Podařilo se mi vyhrát, takže si nemůžu stěžovat,“ ohlédl se Matěj Cigl za vydařeným odpolednem na novoměstském náměstí.

Jak dále uvedl, tak šplh na laně do výšky čtrnáct a případně i dvacet metrů trénuje čtyřikrát týdně. „Teď si dám kratší pauzu, než se začnu intenzivněji připravovat na mistrovství republiky," dodal.

Nejdůležitější je síla v pažích

Historie athénského šplhu (dříve nazývaného olympijský šplh) začala na prvních novodobých Olympijských hrách v Athénách v roce 1896, kde zařadili organizátoři do sportovní gymnastiky „šplh na laně bez přírazu nohou ze sedu na zemi do extrémní výšky 14 metrů.“ Vítězný Řek Nicolaos Andriakopulos dosáhl času 23,40 sekundy. To bylo poprvé a naposled, co se šplhalo do takové výšky. Na dalších olympijských hrách (až do roku 1932) pak byla stanovena výška 8 metrů. V Paříži v roce 1924 získal český závodník Bedřich Šupčík historicky první zlatou olympijskou medaili pro Českou republiku v čase 7,20 sekund. Ten jako gymnasta se sílou v pažích dokázal na laně zvítězit. Právě síla v pažích je u šplhu (bez pomoci nohou) nejdůležitější.

Řečtí námořníci trénovali na lodních lanech. Jelikož na čtrnáctimetrovém laně vzhledem k jeho délce lze trénovat jen málokde, zdálo se, že tento sport vymizí. V Novém Městě nad Metují se historie závodu začala psát před více než dvaceti lety, u jejího zrodu stál Bedřich Lovák z TJ Sokol Hradec Králové, bývalý závodník a tehdy začínající závodník Martin Matěj, společně s přáteli z novoměstské TJ Sokol. „Za mých mladých časů, když někdo dosáhl na čtrnácti metrech času 15 sekund, tak to bylo naprosto neuvěřitelné, a dnes to Matěj Cigl dal za 10 vteřin a dvacet metrů za 19 a něco, to jsme ve výkonosti někde úplně jinde,“ řekl Martin Matěj, který za dvacet let nevynechal jediný novoměstský závod ve šplhu. I letos byl mezi závodníky, kteří čtrnáctku pokořili.

Martin Matěj trénuje v Novém Městě nad Metují své dva mladé nástupce, kteří už letos závodili v juniorských kategoriích a závod na čtrnáctimetrovém laně si také vyzkoušeli.

Závodům na takzvaném dlouhém laně totiž předcházely závody pro děti a mládež na 3 metry dlouhém lanu, pro mládež a dorost na 4,5 metru dlouhém laně a pro příchozí (odvážnou veřejnost) také na 4,5 m dlouhém laně.