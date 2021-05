Nejvíce nehod, celkem 21, se stalo u vjezdu do hradeckého obchodního centra Aupark. Průměrná škoda tam je necelých 16 tisíc korun, což jasně naznačuje, že nehody v tomto místě nebývají vážné a zpravidla jde jen o lehce poničené plechy. O něco vážnější je situace na zřejmě nejnebezpečnějším kruhovém objezdu v kraji. Na silnici I/11 došlo mezi Hradcem Králové a Stěžerami za poslední dva roky k 19 nehodám. Průměrná škoda je téměř 100 tisíc korun. Místo je podle policistů dobře značené, přesto tam řidiči často chybují.

Na nelichotivém třetím místě se umístil úsek silnice I/32 u Budčevsi na Jičínsku, kde se za poslední dva roky stalo 18 nehod. Nejčastější příčinou je tam přitom srážka se zvěří.

Mezi desítkou míst, kde se v kraji bourá nejčastěji, jsou i úseky, kde nehody bývají zpravidla vážnější, než je to u tří zmíněných úseků. Do statisícových částek se v průměru dostanou škody při častých nehodách na silnici I/33 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Na několika málo kilometrech tam najdete hned tři místa, která se v nelichotivém žebříčku četnosti dopravních nehod v kraji umístila v první desítce. Dvě se nacházejí u Předměřic nad Labem, třetí pak u Smiřic. Všechna jsou přitom spojena s křižovatkami. Kromě velkých škod tam bohužel často dochází i k vážným zraněním a úmrtím. Řidičům by se však na silnici I/33 mělo už brzy ulevit. Velká část hustého provozu by už letos v prosinci měla přejít na nově otevřenou dálnici D11.

Co se týká zranění, jsou dvěma nejrizikovějšími místy v kraji úsek silnice I/37 u Nových Kocbeří na Trutnovsku a úsek silnice I/16 u Moravčic na obchvatu Jičína. Za poslední dva roky tam při dopravních nehodách utrpělo zranění shodně 11 lidí. S výjimkou ťukanců u hradeckého OC Aupark spojuje všechna zmíněná místa, že se nacházejí na silnicích I. třídy. „Obecně lze zařadit všechny silnice I. třídy mezi nebezpečná místa, kde také nejvíce dohlížíme na dodržování silničních předpisů,“ řekla Deníku mluvčí krajských policistů Iva Kormošová. Že by ale byl u míst, která skončila v nelichotivém žebříčku na předních příčkách, nějaký systémový problém, si policisté nemyslí. „Například ta tři místa, kde se podle dat stalo vůbec nejvíce nehod v kraji, jsou označena dostatečně, ale bohužel řidiči značení nerespektují, či se nedostatečně věnují jízdě,“ dodala Kormošová.

Desítka nejrizikovějších míst v kraji

V desítce míst, na kterých se v kraji bourá nejčastěji, je jich hned sedm z Hradecka. Jde o okolí vjezdu do OC Aupark (21 nehod), okružní křižovatku mezi Hradcem a Stěžerami (19), úseky u Předměřic (14) a Trotiny (14) na silnici I/33 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, přímo v Hradci pak o menší křižovatku v Pilnáčkově ulici mezi Kauf-landem a OBI (13), křižovatku na městském okruhu s Buzuluckou ulicí (13) a křižovatku na výjezdu z městského okruhu na výpadovku na Pardubice nedaleko fakultní nemocnice (13). Z dalších okresů se v desítce nejrizikovějších míst umístil úsek silnice I/32 u Budčevsi na Jičínsku (18), úsek horské silnice II/295 u Dolní Branné na Trutnovsku (16) a úsek obchvatu Jičína na silnici I/16 u Čejkovic (14).