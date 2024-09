Broumovsko bylo v Královéhradeckém kraji nejvíce zasaženou částí povodněmi. V Otovicích to bylo týden poté patrné. U řady domů vystěhovaný nábytek venku, bahno na zahradě. Lidé uklízejí po tom, co napáchal vodní živel. Partner Jaroslavy Drechselové Josef Čech stojí s lopatou ve dveřích kůlny. „Až sem sahala voda,“ ukazuje rukou na hruď.

Přestože má plné ruce práce s úklidem, čas na krajské volby si našla. „K volbám jsme šli celá rodina. Nemůžeme to přece takhle nechat. Některé posty by bylo potřeba pročistit,“ lamentuje, zatímco pevně svírá v ruce hrábě.

„Voda brala všechno, bylo jí do půlky garáže a kůlny. Odnesla nám hromadu věcí. Uplavaly někam do Polska, dokonce i kola. Přišli jsme o to, co je na vesnici nejdůležitější - dříví,“ popisuje muž v červených montérkách.

„Není to nic pěkného, když se ráno probudíte a voda vám teče pod okny na dvoře. Voda byla až po schody. Když jsem viděla, co se děje, vzala jsem dceru a vnoučata a odjely jsme radši pryč,“ líčí Jaroslava Drechselová a ukazuje na protější dům u řeky Stěnavy. „Před měsícem ho koupili Pražáci a už je to vyplavilo, museli bourat. Pod vodou byla i cyklostezka, která vede kolem řeky. Hodně lidí ve vesnici mělo domy zatopené.“

Jaroslava Drechselová a Josef Čech měli vytopené venkovní objekty, dům zůstal uvnitř těsně uchráněný. „Když jsme viděli, že voda stoupá, dali jsme nábytek vysoko, na všechno, co se dalo. Uvnitř nás to naštěstí nevytopilo, chyběl malý kousek. Máme mokré zdi a budu doufat, že nebudeme mít zničenou novou podlahovku,“ modlí se Čech.

Bydlení u řeky nicméně přináší riziko, že voda při větších deštích stoupne a vylije se z břehů. „Člověk se spoléhá, že se to nemůže stát, ale voda je živel. Nikdo neví, co si tam nahoře vzpomenou,“ krčí rameny Josef Čech.

„Báli jsme se, že by to mohlo dopadnout hůř, když vidíme, co se děje na Moravě. Až jsem brečela, když jsem sledovala v televizi, co se tam odehrává. Tam jsou na tom lidi daleko hůř,“ říká Jaroslava Drechselová, bere znovu do ruky hrábě a vrací se k uklízení.

Řeka Stěnava v neděli 15. září dosáhla extrémního povodňového stupně. Voda v Otovicích zaplavila hlavně silnice a sklepy, zaplavených bylo zhruba dvacet domů. Obec s 335 obyvateli zasáhla zhruba padesátiletá voda. Voda zaplavila asi jednu čtvrtinu obytné části obce. Zastupitelé Otovic se dohodli prozatím na první rychlé finanční pomoci 20 tisíc korun pro vlastníky zatopených nemovitostí. „Je to rychlá pomoc pro rodiny, které jsou nejvíce postižené povodní. Rozhodné pro získání pomoci je zatopení obytných částí domu. Další pomoc bude následovat,“ vysvětlil starosta Otovic Petr Novák. Milion korun dostane vesnice u Broumova od městské části Praha 6. Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo tuto částku pro obec na Broumovsku po pokrytí nejaktuálnějších potřeb při odstraňování následků povodní. Starosta Otovic Petr Novák ocenil práci hasičů při povodni. „Byl to od nich koncert. Byli neskutečně dobří, spolupráce fungovala výborně,“ zdůraznil. Starosta registruje i velkou solidaritu. „Hlásí se hodně dobrovolníků, už je ani nestačíme koordinovat.“

