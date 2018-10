Tajemnice městského úřadu Fichtnerová porazila starostu Brandejse

Teplice nad Metují - Jen 19 hlasů byl rozdíl mezi vítězným sdružením Změna pro město, v jehož čele stojí tajemnice městského úřaduÚ Blanka Fichtnerová, a druhým v pořadí Starostové a Nezávislí 2018 s lídrem starostou Milanem Brandejsem.

Volby. Ilustrační foto.Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Tajemnice se těšila také větší podpoře voličů než starosta - získala o 15 hlasů více. "Nesmírně, nesmírně si vážím té důvěry, kterou mi voliči projevili," uvedla Blanka Fichtnerová a dodala, že se pomalu rozbíhají některá povolební jednání. "Doufám, že se dohodneme a že skončí ta nevraživost, která Teplice před volbami zasáhla," věří tajemnice, že se atmosféra uklidní.



Blanka Fichtnerová kandidovala do samosprávy poprvé. O chodu městského úřadu ví ale hodně, protože má za sebou deset let na pozici vedoucí finančního odboru a již dvě dekády je tajemnicí. "Letos 17. října oslavím 30 let na městském úřadu," usmívá se vítězka komunálních voleb. "Úřad je moje srdeční záležitost a proto bych ráda i do budoucna byla nápomocná jeho fungování."