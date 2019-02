Letošní zima, která po dlouhé době zasypala sněhem občas i východočeské nížiny, děla radost hydrologům, ale vrásky na čele mohou mít některé podhůrské oblasti.

Ty se bojí, že masa sněhu, která se letos na horách urodila, může při současném teplém počasí způsobit rychlé tání a tím i lokální povodně. Například podobné, které v roce 2013 zažily Krkonoše. Podle hydroložky Eugenie Hančarové z hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), je k lokálním povodním na horách sněhu dost, ale muselo by dojít k souhře několika faktorů. „Oproti letům, kdy po tání přišly záplavy, je nyní sníh na horských hřebenech na menších oblastech. Sníh zatím odtává postupně a zatím masivní povodně nehrozí. Aby povodně v současnosti hrozily, musely by se k současnému teplému počasí přidat i dešťové srážky,“ uvedla Eugenie Hančarová a dodala, že vydatný déšť zatím nehrozí.

„V nejbližší době tu nějaký déšť bude, ale ne tak vydatný, aby způsobil velké povodně. Lokální záplavy však mohou vzniknout v horských a podhorských oblastech Krkonoš či Orlických hor. A to na menších tocích,“ dodala hydroložka s tím, že současná sněhová pokrývka v sobě ukrývá dostatek vody, která by mohla dotovat nejen vysychající podzemní zdroje, ale i vodní nádrže.

Vzpruha pro Rozkoš?

Postupné odtávání bedlivě sledují i zaměstnanci Povodí Labe. Ti nyní přistoupili k částečnému vypuštění vodní nádrže Les Království u Dvora Králové nad Labem. „Minulý týden jsme tu byli na stoprocentní naplněnosti. Z důvodů odtávání sněhu, které je zatím pozvolné, jsme přistoupili k odpuštění. Nyní jsme na 52 procentech,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Postupné tání by mělo naopak naplnit Labskou přehradu, která je nyní naplněna ze 14 procent, ale hlavně vodní nádrž Rozkoš na Náchodsku, kde je momentálně jen 25 procent vody. „Tato vodní nádrž je závislá na vodě z Úpy. A i když v lednu a prosinci byly vyšší srážky, tak nebylo možné nádrž naplnit. Teď doufáme, že na horách ve východní části Krkonoš je tolik sněhu, že by se Rozkoš měla vodou z Úpy do jara naplnit,“ dodala Hana Bendová.