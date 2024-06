/FOTO, VIDEO/ „Konečně je průjezdná!!" oddychli si od čtvrtečního odpoledne zejména ti, kteří žijí nebo podnikají na Husově náměstí. Po středečním slavnostním přestřižení pásky a čtvrtečním osazením odpovídajících dopravních značek se bezmála po čtyřech měsících obnovil provoz u novoměstské hradební věže a galerie Zázvorka. Původně na tři měsíce plánovaná rekonstrukce ulice U Zázvorky, která začala na začátku března, se i kvůli archeologickému průzkumu bezmála o měsíc protáhla. Podívejte se v naší galerii, jak nová silnice po opravě vypadá.

Tak se dočkali. Konec uzavírky u Zázvorky vrátil Novému Městu průjezd na náměstí | Video: Jiří Řezník

Mizí poslední zákazové značky a nové semafory se poprvé v ostrém režimu rozsvítí zeleně. První auto projíždí po nově vydlážděné komunikaci, lehce se za ním z kostek zvedá oblak prachu. Nutné opravy vyřešily nestabilní skalní podloží i propadající se vozovku. Průjezd více než 140 metrů dlouhým úseku v historickém centru Nového Města nad Metují už dlouhodobě kyvadlově řídily semafory a nyní se již jezdí „na střídačku" podle nově instalovaných semaforů.

„Ve čtvrtek odpoledne bylo zaktualizováno dopravní značení, zmizely zákazové značky a provoz se vrátil," řekl Deníku starosta Milan Slavík, který si pochvaloval spolupráci s dodavatelskou firmou i s památkáři. Rovněž vyzdvihl význam a potřebnost této rekonstrukce nejen z hlediska Městské památkové rezervace, ale také z pohledu odlehčení osobní dopravy, která v posledních měsících zatěžovala především Krčín. Neopomněl poděkovat za trpělivost všem, kterým objížďka a měsíční prodloužení stavby komplikovalo život.

Největší radost z obnovení průjezdu do srdce města mají ale bezpochyby obchodníci, restauratéři a další podnikatelé, kteří mají v podloubí Husova náměstí své živnosti. Kvůli několikaměsíční uzavírce ruch na náměstí viditelně utichl a to se projevilo na poklesu tržeb. Například podle Radky Hylenové z Hotelu u Broučka v minulých měsících klesly tržby odhadem o 25 – 30%. „Přišli jsme o zákazníky, kteří jindy přes náměstí projížděli směrem do nebo z Orlických hor zastavovali na jídlo," zaregistrovali propad ve stylové restauraci, kde pod klenutými stropy ze 16.století může posedět až 50 hostů.

Také majitelka prodejny ovoce a zeleniny Ivana Tencarová si nemohla povšimnout poklesu tržeb. Odhaduje ho tak na 20 %. Více jí ale trápila objížďka, protože kvůli necelým 150 metrům opravované komunikace si při každé cestě do nebo z práce, kdy si dodávkou navážela do prodejny zboží najela o sedm kilometrů více a tím pádem spotřebovala více paliva i času. To už od čtvrtka patří minulosti.