Tankovat v Polsku už není výhra. Pohonné hmoty u sousedů o moc levnější nejsou

Náchod – Vzestup ceny ropy na světových trzích se podepisuje i na ceně pohonných hmot. Průměrná cena benzinu za poslední dva měsíce v Česku stoupla o více než dvě koruny za litr a podle odhadů ekonomů na poměrně vysokých úrovních ceny minimálně setrvají. Existuje však poměrně značný prostor pro jejich další růst – do prázdnin by se mohly vyšplhat na hranici 34 korun.

Blízkost státní hranice a celkem příznivý kurz koruny vůči polské měně láká některé řidiče jezdit tankovat k našim severním sousedům. Jak ale ukázalo porovnaní tuzemských a tamních cen, o žádnou velkou úsporu se nejedná.



Doufám, že to nevyleze jako před čtyřmi lety na 36 korun,“ sledoval na čerpací stanici v Náchodě řidič stříbrné Fabie, jak rychle na stojanu příbývají „protankované“ peníze. Na skutečnost, že v září 2012 cena Naturalu překročila i 38 korun raději nemyslel…



Současnost ale zatím není tak dramatická jako před pěti šesti lety. Někteří řidiči z polského příhraničí jezdí – snad jen ze zvyku – napájet své plechové oře za hranice. „Jo, jezdil jsem do Polska, ale teď už se to moc nevyplatí,“ mávne rukou nad možností natankovat za čárou.



Z centra Náchoda na polský Orlen, který stojí jen sto metrů za hranicí, to je pár kilometrů. I když aktuální kurz české koruny k polskému zlotému se pohybuje na jedné z nejvýhodnějších úrovní za poslední roky, žádné davy českých „espézetek“ tady nejsou. „Moc k nám od vás už nejezdí. Je to pár aut za den. A spíš než diesel nebo benzin tankují gaz,“ říká poměrně srozumitelnou polsko-češtinou obsluhující muž za kasou. LPG vyjde na Orlenu na 2,33 zlotého za litr, což je při přibližném kurzu 1:6 necelých 14 korun. A to na náchodské stanici Shell je LPG o desetník levnější – za 13,90.



Jiné to je ale s klasickým palivem. Na náchodské Shell stojí Natural 32,70 a o čtyři kilometry dále, na druhé straně hranice, natankujete u stejného prodejce benzin za 5,19 (cca 31,14 korun). Úspora zhruba 1,50 na litr ale už řidiče příliš k cestě za hranice neláká. „Přijede tak kolem dvaceti českých aut za den,“ říká Kamil, který na polské Shellce nádrž zájemcům vlastnoručně naplní.



Levnější polské čerpací stanice mají totiž ještě zdatnějšího konkurenta nedaleko přehradní nádrže Rozkoš v podobě čerpací stanice Tank Ono – na jejich cenu 30,90 koruny za litr Naturalu se zatím nedostanou.