V novoměstské manufaktuře určené pro šikovné a trpělivé prsty každoročně vyrábí nějaký nový model, kterým navazují na jejich historické předchůdce. A Navazovat je na co, když historie výroby hodinek v Novém Městě nad Metují sahá do roku 1949. Tradice pokračovala i při návštěvním dnu, kdy si fanoušci novoměstských „primek“ mohli projít provoz a pak na vlastní oči vidět zbrusu nový model hodinek, které ještě v novodobé historii společnosti Elton hodinářská nereplikovala. Představit je přijel tenista Radek Štěpánek, pro něhož jsou primky srdeční záležitostí.

„Jedná se úplně o nové hodinky Prim Traktor, které má teď Radek na zápěstí,“ otočila se ředitelka společnosti Renata Červenák Nývltová k Radku Štěpánkovi a česká tenisová legenda pohotově s úsměvem zapózovala. „Limitovaná edice o sto kusech se objeví na trhu letos na podzim,“ doplnila ředitelka společnosti.

„Za svou kariéru jsem procestoval celý svět a vždy jsem byl hrdý na to, že jsem Čech. Jsem rád, že mohu své jméno spojit s primkami, protože jsem vždycky obdivoval nás Čechy, co všechno umíme. A tady doopravdy platí přísloví zlaté české ručičky,“ uvedl Radek Štěpánek, který při křtu nezklamal a předvedla svou duši šoumena - když se ujistil, že jsou vodotěsné, sundal si své vlastní hodinky, zručně si připnul na zápěstí nový prototyp a rozhodl se, že si je nechá pokřtít přímo na zápěstí.

„Já bych to tedy na ně úplně nelila,“ obávala se naoko mluvčí společnosti Adéla Dittmannová, když obchodní ředitel Aleš Vernar otevíral láhev sektu. „Ale jo, ať se ukáže. My si věříme. Přežijí to bez újmy,“ začal polévat hodinky. „Lij víc,“ povzbuzoval ho tenista, jehož zápěstí i s hodinkami mizelo v proudu bublinek. „Křtí se jenom hodinky, ne má levá ruka. Já levou hrát nebudu,“ bavil se nezvyklým okamžikem Štěpánek, který se ve světě profesionálního tenisu pohyboval přes dvě dekády. „Třeba začne nová kariéra,“ vtipkovalo se na place. „Že bych udělal comeback levou? To by byla dřina – i když já mám obě ruce levý,“ vytasila se s pohotovou odpovědí emeritní světová osmička. „Stále jdou,“ hlásil při pohledu na ciferník po "ukončení mycího programu“.

Na závěr křtu nechyběl přípitek na úspěch hodinek u spokojených zákazníků. „Hlavně aby nejen hodinky chodily včas, ale i jejich majitelé,“ pozvedl sklenici se sektem Radek Štěpánek.

Hodinky půjdou do prodeje koncem září, ale již nyní si je mohou zájemci rezervovat. „Limitovaná edice bude mít sto kusů ve třech provedeních – 80 jich bude nerezových, 10 kusů bude bicolor se zlatým kroužkem a korunkou a deset jich bude celozlatých,“ prozradila Adéla Dittmannová. Podle našich informací by cena nerezové řady měla začínat lehce pod 100 tisíci korun.