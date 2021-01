Zdroj: Deník„Vyrazili jsme do skal hned první letošní pracovní den, abychom vynesli po vánočních svátcích odpadkové koše,“ říká Josef Bitnar, starosta Teplic nad Metují, kterým se „rodinné stříbro“ vrátilo po vypršení smlouvy uzavřené se společností Teplické skály. Ta provozovala skalní okruh posledních 16 let a právě komerční pronájem skal mezi některými místními nelibě rezonoval. Vrátit skály do správy radnice bylo také hlavní předvolební téma opozice při komunálních volbách v roce 2018. A bylo úspěšné, protože vedení města se změnilo.

Proč provozovatelce nové zastupitelstvo neprodloužilo smlouvu vysvětluje starosta pohledem správného hospodáře: „Například v sousedním Adršpachu provozuje skály obec, která si je pronajímá od Lesů ČR. Logicky jsme dospěli k závěru, že když Teplické skály vlastní město, tak by z turistického ruchu měla mít profit obecní pokladna a ne soukromé s.r.o.,“ říká Josef Bitnar. „Názory typu radši to dobře pronajmout než to špatně provozovat mají jistě svou logiku, ale podle nás to nebylo pronajímáno dobře,“ je si přesvědčen starosta, že tento krok bude změnou k lepšímu.

Pro ilustraci nabízí pohled na návštěvnost posledních dvou let. V loňské okleštěné sezóně, která byla provozovatelem považovaná za špatnou, prošlo nově umístěným turniketem u vstupu do skal 75 tisíc návštěvníků. V turistické sezoně o rok dříve, která byla hodnocena jako vynikající, navštívilo z pohledu provozovatele kolem 85 tisíc návštěvníků. Rozdíl mezi super sezónou a tou loňskou „mizernou“ tedy podle radnice není až tak markantní. „To je v podstatě i odpověď na to, proč jsme se rozhodli s provozovatelem neprodloužit pětiletou smlouvu a vzít si skály pod svá křídla, abychom měli přehled o skutečném stavu věcí,“ říká starosta a připomíná, že Teplice jsou jedinou obcí na Broumovsku, který vlastní turisticky atraktivní cíl. „Adršpach si skály musí pronajímat, vyhledávaný broumovský klášter také není v majetku města,“ zmínil dvě největší turistická lákadla v regionu.

Provozovatelka: S městem jsme nemohli najít společnou řeč

Dosavadní provozovatelka skalního okruhu Martina Tauchmanová pro Deník uvedla, že původní lítost nad neprodloužením smlouvy už odezněla. „Když si to vezmu zpětně, tak to pro mě bylo vlastně vysvobození. Se současným vedením města jsme absolutně nemohli najít společnou řeč,“ říká Martina Tauchmanová. „Mrzelo mě to celý minulý rok, kdy jsem se snažila celou záležitost řešit, domluvit se co a jak bude dál. Nakonec jsem zjistila, že společnou řeč nenajdeme. Ve finále mi to už líto není, v podstatě mě to posunulo dál,“ říká bývalá provozovatelka. „Víc bych to nechtěla rozvádět. Rozhodně městu nepřeji, aby jim to nefungovalo. To by mě hrozně mrzelo, protože jsme skály za 16 let vymazlili a vyčistili,“ říká s vědomím, že radnice měla rozhodovací pravomoc. „Město má právo rozhodovat o smlouvě a vedení má pocit, že byla finančně nevýhodná. Nevyčítali nám nic co se týče provozu – vadilo jim, že moc vyděláme,“ uzavřela svůj pohled na celou věc Martina Tauchmanová.

V současné době nový správce skal řeší ze Správou CHKO možnost pokácení některých stromů. „Skály nám zarůstají a z bezpečnostních i pohledových důvodů na skalní útvary bychom chtěli některá místa více odkrýt očím návštěvníkům,“ vysvětluje starosta.

V novém úkolu spravovat co nejlépe skalní okruh městu pomůže i nová vedoucí informačního centra. Beata Radoňová má mnohaleté zkušenosti ze sousedních adršpašských skal. „Aktuálně zprovozňujeme informační centrum, které nám po odchodu předchozího provozovatele toho moc nezůstalo. Zatím připravujeme novou podobu propagačních materiálů ke vstupenkám. Chceme v nich zviditelnit v plánku trasy i body záchrany, které mohou pomoci, když se turisté dostanou do potíží,“ říká Beata Radoňová, která považuje za důležité i vylepšení turistického značení.