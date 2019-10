/FOTOGALERIE/ Houbařská sezona má svůj vrchol za sebou, teplý podzim naštěstí nepodpořil ani apetit kůrovce a i aktivita klíšťat už je malá.

Podzim v Královéhradeckém kraji. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Tereziánské babí léto, které jsme si mohli vychutnávat od poloviny října, pomalu spěje ke svému konci. To letošní bylo výjimečné svou délkou i vysokými teplotami, ale zřejmě skončí už začátkem příštího týdne, kdy meteorologové předpokládají ochlazení. Zatímco až do neděle by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat okolo sympatické dvacítky, tak v pondělí na Státní svátek se změnou času přijde i výrazné ochlazení, kdy nejvyšší denní teploty jen lehce přelezou deset stupňů a ve výšce nad 1000 metrů se dají očekávat sněhové srážky.