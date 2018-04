Těžba po derechu končí. Výsadba mladých stromků potrvá tři roky

Náchod – Po devíti měsících končí těžba dřeva, kterou ve východních Čechách odstartovala srpnová bouře derecho. Dřevaři z regionu Trutnovska a Náchodska během května odvezou poslední vytěžené kmeny.

Následky větrné smršti v Bohuslavicích na Náchodsku.Foto: Deník/ Regina Hellová

Jaroměřské městské lesy ještě kompletní škody nevyčíslily. Stále jim zbývá zpracovat na 5 tisíc kubíků poničených stromů.

„Odhadujeme, že ztráta se bude pohybovat okolo 35 milionů korun. Celkem jsme přišli o 70 tisíc kubíků dřeva, na každém jsme tratili v průměru 500 korun,“ řekl Jaroslav Němec, jednatel Městských lesů Jaroměř. „Ceny stále klesají a dál klesat budou. Důležité pro nás bylo, abychom dřevo vůbec dokázali prodat,“ doplnil Němec.



Dřevo z lesů v okolí Jaroměře či Úpice putovalo ke zpracování do Ždírce nad Doubravou, ale i na pily v Německu nebo v Rakousku. Odborné firmy teď začínají postižená místa znovu zalesňovat ve směru od nejpostiženějších Prorub.



„Zalesňování nebude legrace, máme v lesích 150 hektarů holin. Každý rok budeme chtít osadit zhruba třetinu této plochy,“ vysvětluje jednatel Městských lesů Jaroměř. „Pracovníky na letošní rok máme zajištěné, další lokality to budou mít ale těžší. Lidí je málo, a tak i my čekáme, kde seženeme dělníky na další léta,“ upozorňuje Jaroslav Němec.

Výsadba nových stromků na postižených místech potrvá minimálně 3 roky. Zákon přesně určuje, jaké dřeviny tu porostou.

„Budou to hlavně smrky, buky nebo jedle. Na každém hektaru se vysází určité procento dřevin. Letos stihneme zasadit zhruba 100 tisíc lesních sazenic,“ doplnil Jaroslav Němec.



Východními Čechami se mohutný bouřkový komplex derecho prohnal v srpnu loňského roku. Během 15 minut pokácel tisíce kubíků dřeva a poničil stovky domů. Vítr dosahoval více než stokilometrové rychlosti, celé vesnice zůstávaly až tři dny bez elektrické energie. Symbolem bouře se staly Bohuslavice na Náchodsku a lesy v okolí Libňatova a Produb.