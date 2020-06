5. června v 10 hodin, Jaroměř: Jaroměřský plavecký areál už má opravené vnitřní části bazénů a napouští se do nich voda. V pátek zde začne sezóna a bude nutné dodržet nařízení ohledně covid-19. Před příchodem do plaveckého areálu se musíte seznámit s bezpečnostními opatřeními.

Farma Wenet láká na oddech a relax ve společnosti zvířátek

Denně od 10 do 17 hodin, Broumov: Farma Wenet nabízí setkání s různými druhy zvířátek, některá z nich máte možnost si i osobně pohladit. Na farmě potkáte různá hospodářská i exotická zvířata, jako jsou papoušci, lemuři či velbloudi.

Ve skalách můžete pozorovat hnízdící sokoly stěhovavé

6. - 7. června, Adršpašsko-teplické skály: Agentura ochrany přírody a krajiny připravila pro návštěvníky národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály pozorování hnízdících sokolů stěhovavých pomocí stativového dalekohledu. „Na soboty a neděle 6. – 7. a 13. – 14. června jsme nachystali prezentace hnízdění sokolů na prohlídkovém okruhu v Teplických skalách na výhledu na Chrámové stěny od Skalního ostrova za skálou Herynek. Pokud nebude příliš deštivé počasí, naše strážkyně budou se silnou optikou na místě připravené od 10:30 do 17:00 hodin,“ uvedl Petr Kuna z AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko. Na místo lze dojít po modré turistické značce z Anenského údolí od rozcestníku Krápníky. Pokud přijedete autem, parkujte nejlépe na parkovišti u vstupu do Teplických skal ve Střmenském podhradí u hotelu Orlík, řiďte se dopravním značením s ohledem na rekonstrukci silnice v úseku Teplice nad Metují – Bučnice. Je lepší využít vlak, kterým přijedete až před vstup do skal, když zvolíte zastávku Teplice nad Metují – Skály.