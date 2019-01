TISOVÁ - Záchranáři hlásí hotovo. Drůbež i podestýlka se smrtícím virem ptačí chřipkx H5N1 jsou zlikvidovány a farma téměř vydezinfikována.

Dezinfekce farmy a obce od ptačí chřipky končí, na řadě je třicetidenní karanténa.



Strach, který jak morová rána obchází Tisovou u Vysokého Mýta, však ještě nekončí. Dneškem začala v desetikilometrovém okruhu 30tidenní karanténa, během níž budou veterináři úzkostlivě hledat další výskyt nákazy.

„Konečně nám dejte pokoj. Stačí, že nám veterináři vybili celý kurník. Jako by za to ty slepice mohly,“ odbyl včera novináře šedesátiletý muž.

Z Tisové už zmizeli i poslední z 82 vojáků, kteří pomáhali hasičům s dekontaminací krůtí farmy nad vesnicí, kde se nákaza před týdnem objevila. Záchranáři spotřebovali tři tuny chloraminu a tři stovky lidí, kteří přišli s likvidovanou drůbeží do styku, dostali preventivně lék tamiflu.

„Lidem v Tisové děkuji. Spolupracovali se záchranáři a většinou chápali nutnost přijatých opatření,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.

Hlavně zabíjení veškeré domácí drůbeže se neobešlo mnohdy bez slz. Místní přesto vylučují, že by si nějaký soused slepice během páteční křížové výpravy veterinářů zatajil a schoval doma pod postel.

„To by si nikdo nedovolil. Brzy se to provalilo a tvrdé pokuty by nikdo neriskoval,“ míní Pavla Jiroutová. „A kdyby se nedejbože potom ptačí chřipka objevila kvůli jeho drůbeži znovu, místní by takového hospodáře zlynčovali,“ přidal se její soused.

V Tisové se o víkendu rozhostil zvláštní klid. Ticho, které přináší smrt. Vesnicí, pro níž neodmyslitelně patří kdákání slepic, se rozléhalo jen bzučení cirkulárek. Na návrat k normálu si místní musí počkat nejméně měsíc.

„Aspoň že nechali žít labuť, na obecním rybníku. Má sedm mladých a děti je rádi chodí krmit,“ řekl Karel Honzák.

Dalším to však bylo důvodem k zlosti. Jejich slepice padly za oběť „preventivnímu opatření“, ale labutě nevadí? Zvlášť, když předchozí výskyty viru H5N1 v Česku byly zaznamenány vždy jen u labutí!

„Jde o volně žijící ptáky,“ vysvětlil epizootolog z veterinární správy Radek Axmann.

Žít ale nechali veterináři i většinu papoušků, které si lidé chovají doma v klecích, nebo trojici pštrosů rodiny Husákových. V takových případech mohla být udělena výjimka.

Jinak ale lidé dostanou za umsrcenou drůbež odškodnění v řádu desetikorun. „Ještě na tom proděláme,“ stěžují si.

Tisová i drůbežárna jsou čisté

Už vsobotu se podařilo záchranářům dokončit dekontaminaci hal drůbežárny vTisové na Orlickoústecku, kde byl objeven smrtící virus ptačí chřipky H5N1. Hasiči rovněž zapálili stoh za vesnicí, odkud pocházela infikovaná podestýlka pro farmu. Armáda zase pomáhala sdodávkami vody pro dezinfekci hal. Tu chtěla odborná firma stihnout dodělat do nedělního večera. „Do 22 hodin by mělo být hotovo,“ informoval v neděli odpoledne operační pardubických hasičů.

Tím by byla Tisová, ve které veterináři vpátek pozabíjeli i veškerou domácí drůbež malochovatelů, znejhoršího venku. Zmizeli odsud vojáci i štáby novinářů. Nastalo období ostražitosti, kdy budou veterináři sledovat chovy vokolí postižené farmy. Pokud do 30 dnů virus nezaútočí už nikde jinde, budou veškerá bezpečnostní opatření odvolána a obyvatelé vesnice si budou moci nakoupit do opuštěných kurníků nové slepice. A už dnes vpoledne budou zrušeny dopravní uzavírky vokolí. Stejně je málokdo respektoval.

„Kontrolujeme i komerční chovy vdesetikilometrovém pásmu kolem Tisové. Kromě dvou velkochovů je již vše zkontrolováno a výsledky jsou zatím negativní,“ řekl ředitel pardubické krajské veterinární správy Josef Boháč. Zdravé jsou podle vyšetření i labutě zobecního rybníka vTisové a vzorky zlikvidované domácí drůbeže.

Virus nebezpečného H5N1 se objevil vČesku již popatnácté. Doposud však napadal jen divoké labutě. Chovná drůbež byla ptačí chřipkou infikována vůbec poprvé. Na farmě vTisové byly minulý týden vybity přes čtyři tisíce krocanů poté, co jich dva tisíce uhynuly samy.

„Konečně je klid. Lidé sice občas reptali, ale všichni si uvědomovali, že máme štěstí vneštěstí. Veterináři neustále ujišťovali, že se nejedná o vir přenosný na člověka, což pomohlo místní veřejnost uklidnit,“ uvedl starosta Tisové Vojtěch Eliáš.