Jakmile Jaromíru Krejčímu v říjnu přišla sms s výzvou k registraci pro třetí dávku očkování proti covidu, neváhal. Udělal to, a to jak pro člena své rodiny, tak pro další manželský pár. První možný termín byl v Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou 5. listopadu. "Kolega zaregistroval ve stejný den svého příbuzného a systém mu nabídl do stejného zařízení jako první možné datum až 19. listopadu. Vzhledem k rychle postupující epidemii toto považuju za velice nebezpečný přístup," postěžoval si.

Očkovací centra poslední týdny skutečně čelila nezvyklému náporu a jejich termíny na nejbližší týdny se rychle zaplnily. Bohužel, některá jsou prostorově i časově omezená, jako to rychnovské, které se v září přestěhovalo ze Společenského centra do dětské ambulance místní nemocnice, kde úterky a čtvrtky navíc funguje nefrologická poradna. Už před dvěma týdny mluvili zdejší pracovníci o tom, že zvládnutí až 180 lidí, kteří sem za den přijdou, je za daných okolností velké sousto. Teď jich sem míří ještě o desítky více.

"Je to ještě horší než bylo. Denně stíháme kolem 250 lidí," říká Kateřina Lunková z očkovacího centra v Rychnově nad Kněžnou.

Velký podíl tvoří neregistrovaní, pro něž je otevřena středa a tento den tady dá obzvlášť zabrat. "Jinak očkujeme v pondělí, středu, pátek a soboty i neděle. Ale pořád to je málo. Do konce listopadu máme v termínech pro očkování úplně plno. Nyní se lidé objednávají na začátek prosince. Možná to je dané i tím, že tady máme hodně starých lidí, kteří to opravdu zodpovědně, jakmile jim přijde SMS, hned se objednávají," vysvětluje Kateřina Lunková.

Zájem o první dávky poklesl

V hořickém Levitově centru se v současné době očkuje třikrát do týdne. "Minulý týden byl zájem o první dávky poměrně velký, tento týden už dost stagnuje a spíš nyní lidé přicházejí pro třetí dávku. Čekací doba na termín je do týdne," sdělil ředitel Levitova centra následné péče Roman Bečvář.

V Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem podle hlavní sestry zájem o první dávky už poklesl: "Očkujeme teď dva dny v týdnu a úplně to stačí. Nyní je spíš zájem o třetí dávky, kdy očkujeme opět dva dny v týdnu, ale také to stačíme pokrýt. Když si lidé zavolají, jsme schopni otevřít i jiný termín, kdyby se jim to v konkrétní den nehodilo."

Žádného dlouhého čekání se prý nemusí bát ani v jaroměřském očkovacím centru.

V očkovacím centru královéhradecké fakultní nemocnice bylo za minulý týden podáno 4,5 tisíce dávek vakcín. "Naprostá většina jsou registrovaní, ale mohou sem přijít i lidé bez registrace. Neregistrovaných je kolem 70 denně, průběžně je odbavujeme. Jinak volné termíny pro objednání se uvolňují také průběžně, není to tak, že by zájemce čekal až 14 dní," podotýká mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor.

Do očkování v Královéhradeckém kraji se zapojilo také 146 praktiků. První dávku vakcíny dostalo zatím 327 497 obyvatel kraje (59 % obyvatel, údaje k 11. 11.), z nich 316 760 má ukončené očkování.

Nakažených za poslední týden přibylo 1961, o 824 více než v tom předchozím. Nejvíce covidových případů zaznamenalo Hradecko, celkem 817. Čísla však narostla ve všech okresech. Nejlépe je na tom z předešlých vln hodně promořené Náchodsko (190 nově nakažených za poslední týden).

V nemocnicích v regionu přibývá pacientů hospitalizovaných s covidem-19. Ke středě 9. listopadu se jich zde léčilo 45. Nemocnice navyšují počty covidových lůžek.

"V současné době máme zhruba 40 hospitalizovaných na čtyřech pracovištích. Od tohoto pondělí jsme otevřeli oddělení pro covidové pacienty na plicní klinice," dodal mluvčí hradecké nemocnice Jakub Sochor.

Kde se aktuálně očkuje proti covid-19 v Královéhradeckém kraji?

Jaroměř, Dr. Edvarda Beneše 191, budova Polikliniky, ambulance privátního ambulantního zařízení EDUMED, I. a II. patro



Náchod, Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 466, přízemí pavilonu K,



Trutnov, Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, budova K (Mikrobiologie odběry, OKB odběry), budova L v přízemí (Gynekologie a porodnice), budova A2 v přízemí (Onkologická ambulance)



Jičín, Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, pavilon operačních oborů - chirurgická ambulance (budova G)



Rychnov nad Kněžnou, pavilon F nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 506



Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, multifunkční budova - školicí středisko



Broumov, Oblastní nemocnice Broumov, Smetanova 91, přízemí hlavní budovy, bývalá ambulance PL



Vrchlabí, Nemocnice Vrchlabí, Fügnerova 50, hlavní budova nemocnice



Hořice, Levitovo centrum následné péče Hořice, Riegrova 655



Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Pavilon interních oborů (budova č. 10)



Pozn.: očkování nabízejí i praktici, seznam najdete zde