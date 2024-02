V celém Polsku se na Tlustý nebo někde říkají Tučný čtvrtek prodá a sní 100 milionů těchto sladkých plněných dobrot. V průměru to vychází 2,5 koblihy na hlavu.

Zaparkovat ve čtvrtek 8. února před polednem před Biedronkou je o štěstí, o velkém štěstí. Na plném parkovišti převažují české SPZ a v obchodě vládne mumraj. Dnes snad ještě větší než obvykle. Tradiční obrázek z Berušky v Kudowě Zdrój totiž ve čtvrtek ještě „vyšperkovaly" palety s desítkami krabic plných pocukrovaných nebo polevou zdobených koblih. „Při útratě za 149 zlotých je 12 koblih," bezproblémově překládá leták vylepený na dveřích obchodu český zákazník. Je vidět, že v kalkulačka v hlavě mu šrotuje, jestli je potřeba utratit téměř 900 stovek, aby si odnesl tucet koblih grátis.

Po obchodě zabírají místo v už tak dost přeplněných uličkách palety a na nich jsou vyrovnány krabice po 24 nebo po 12 koblihách. Cena je různá, jedna stoji 1,10 zlotých což je zhruba 6,50 korun. Ale pokud se člověk pídí, tak se dají pořídit i levněji.

Naopak ti, kteří se ve slavnostní den nechtějí spokojit jen s hromadnou výrobou, tak si vystáli frontu před Pączkarnia Ścinawica, která nabízí na místě ručně vyráběné a smažené koblihy. „Lahodné koblihy. Lepší jsem nikdy nejedla. Velmi jemné a nadýchané. Úžasné, marmeláda s kusy jahod," pochvaluje si zdejší produkty Kasia. V nevelkém obchodě nebylo pro množství koblih hnutí a dovnitř museli zákazníci po jednom. „Nejlepší koblihy v Kudowě. Čerstvé, vyrobené na místě, které můžete vidět přes sklo, široký výběr náplní. Každý si najde chuť pro sebe," pochvaloval si smaženou dobrotu další zákazník Mikołaj.

Zdroj: Jiří Řezník

„Správně by každá kobliha měla být plněna marmeládou. Nejčastější bývá jahodová, ale samozřejmě mohou být i jiné příchutě," říká František Molík z Krajské hospodářské komory (KHK), který se Polskem zabývá už mnoho let. Polsko je v této své koblihové tradici výjimečné a její termín je stejně jako termín Velikonoc pohyblivý. Zatímco letos byl Tlustý čtvrtek 8. února, tak příští rok budou mít naši severní sousedé koblihový den o tři týdny později - až 28. února.

Co je „Tłusty czwartek”?

Tlustý nebo Tučný čtvrtek je v polském kalendáři speciální den, kdy na kaloriích nezáleží. Podle starého polského přísloví by měl každý v tento den ochutnat alespoň jednu koblihu, jinak ho čeká řada životních nezdarů, stodoly zemědělců budou prázdné a myši jim zničí pole. Možná staré legendy, ale lépe si s nimi nezahrávat! Proto podle tradice si poslední čtvrtek před půstem může každý beztrestně dopřát koblih a dalších sladkostí, co hrdlo ráčí. Zajímavé je také to, že tato tradice se do Polska dostala teprve v 16. století.