A čím obec porotce během dvouhodinové prezentace zaujala? Dokázala představit všechny hodnocené oblasti soutěže - důraz na koncepční rozvoj, financování obce, spolkový a společenský život, podporu volnočasových aktivit, podnikání nebo péče o stavební fond, veřejnou zeleň a krajinu.

„Myslím si, že síla naší obce je v tom, že občanská infrastruktura je ve Žďáře prakticky kompletní - je tu prodejna, pošta, škola, školka, vlakové nádraží, dětské hřiště, sportoviště a třeba i turisticky vyhledávaná hora Ostaš,“ vyjmenovává neuvolněný starosta Pavel Šubíř místní benefity.

Psali jsme již včera:

Zlatá radost pod Ostaší, Žďár nad Metují se dočkal titulu Vesnice roku

Se zlatou stuhou se obecní pokladna dočká i odměny ve výši jednoho milionu korun od pořadatele a dalších 150 tisíc přispěje kraj na pořádání slavnostního vyhlášení. „Část z této odměny použijeme na vybavení interiéru hasičárny,“ prozrazuje starosta.

Schovaní v autobusové zastávce na okraji obce čekají na spoj do nedaleké Police tři cestující. Zpráva o tom, že se Žďár stal krajskou obcí roku, se k nim už dostala. „Bydlím tu od roku 1977 a jsem tu spokojená. Je tu v podstatě všechno, co je k životu potřeba,“ říká Vlasta Drechselová, která žije v obecním bytě.

„Ani mě nenapadá nic, co by tu mohlo být lepší, jsem tu spokojená,“ potvrzuje její slova další cestující. A co by doporučili návštěvníkovi obce? Stolovou horu Ostaš, na jejímž úpatí se Žďár rozprostírá. „To je se skálami určitě turisticky nejzajímavější místo,“ mají jasno místní.

Trable na kolejích: Dopravce zaspal a zpožděné vlaky byly ještě zpožděnější

Co se týče pracovních příležitostí, tak těch už zase tolik v obci není. Je zde sice továrna, ale co se za jejími zdmi odehrává, místní přesně nevědí. „Je tam sklad pro nějaký internetový obchod,“ říká Vlasta Drechselová. „Co je vidět oknem, tak tam rámují obrazy,“ doplňuje ji muž v riflové bundě. Pohled do registru prozrazuje, že zde opravdu sídlí firma, která se zabývá prodejem dekorativních doplňků.

Žďár nad MetujíZdroj: archiv obce

Hlavně zaujmout

Soutěž Vesnice roku není ani tak o finančních odměnách jako spíše o prestiži. „My soutěžíme hlavně o prestiž,“ potvrzuje Pavel Šubíř, který díky tomu, že se Žďár soutěže účastní už několik let, dobře ví čím porotu zaujmout. „Základ je mít co nabídnout a hlavně to umět precizně odprezentovat,“ nastiňuje strategii.

Soutěž Vesnice roku se vyhlašuje každoročně od roku 1995. V rámci krajského i navazujícího celostátního kola se hodnotí koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Přihlásit se každoročně mohou obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají do 7 500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek. Poslední dva roky se soutěž nekonala kvůli pandemii koronaviru.

„Na představení obce jsou jenom dvě hodiny, tak je potřeba přemýšlet i nad tím, jak a v čem komisi po obci provedeme,“ dodává starosta a uvádí příklad, že například od stylového historického autobusu „erťáku“ upustili proto, že má jen jedny dveře a nastupování a vystupovaní komise při jednotlivých zastávkách v obci by ukrojilo z daného limitu příliš drahocenného času.

Žďár nad MetujíZdroj: Broumovsko.cz

„Tato soutěž upozorňuje veřejnost na to, že rozvoj regionu není jen o velkých miliardových investicích, ale že stejně důležitá je snaha místních společenství nebo i jednotlivců, kteří se každodenně snaží zvelebovat a zkrášlovat své okolí, nezištně věnují volný čas mládeži nebo třeba záchraně místních tradic a rozvoji spolkového života ve své obci. Díky tomu venkov žije a pro mnoho z nás je atraktivní alternativou života ve městě,“ říká hejtman Martin Červíček.

O titul Vesnice roku se v Královéhradeckém kraji letos ucházelo 13 obcí. Odborná porota všechny navštívila a následně rozhodla o vítězi. Slavnostní předání všech krajských ocenění se uskuteční 20. srpna ve vítězném Žďáru nad Metují.

Už 18. června se ale v obci koná akce roku, kterou je Svatojánský jarmark. Zde místní vítězství řádně oslaví. „To bude velké mecheche,“ usmívá se starosta a prozrazuje, že jedním z účinkujících bude Josef Vojtek ze skupiny Kabát, tentokrát v doprovodu ženského smyčcového tria Inflagranti.

Plejáda stuh

Se Zlatou stuhou má Žďár v podstatě ucelenou sbírku.

„Tuším, že kromě bílé stuhy jsme ty ostatní získali,“ připomíná starosta Šubíř. A je to tak - v roce 2011 to byla zelená stuha za péči o zeleň, v roce 2015 oranžová za spolupráci obce a zemědělského subjektu a v roce 2018 modrá za společenský život. Jedno je jisté, Žďár se příštího roku soutěže nezúčastní, protože podle regulí soutěže vítězná obec soutěžit další dva roky nemůže a její starosta se stává členem hodnotitelské komise.