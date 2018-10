To byl fofr: v Náchodě sestavil starosta Birke vládnoucí čtyřkoalici už včera

Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 18 000 Kč

Svářeči PRACOVNÍK/-ICE SVAŘOVÁNÍ A BROUŠENÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., , Jaká bude Vaše pracovní náplň: svařování profilů (hliník), broušení profilů, práce s výkresovou dokumentací, zodpovědnost za údržbu stroje. , , Co od Vás zaměstnavatel očekává: SOU - vyučení v technickém oboru, praxi v oboru (výhodou), znalost výkresové dokumentace, manuální zručnost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, platný svářečský průkaz (CO2) velkou výhodou, zdravotní způsobilost, ochotu pracovat na 2 směny (pravidelná pracovní doba pondělí-pátek)., , Co Vám zaměstnavatel nabízí: zaměstnání ve stabilní tuzemské společnosti, zajímavou a různorodou práci v klimatizovaném prostředí, možnost si u práce sednout - střídavá poloha stání a sezení, finanční ohodnocení závislé i na kvalitě odvedené práce, firemní akce, politiku otevřených dveří, hrazená školení, zaměstnanecké benefity - stravenky, 5 týdnů dovolené, flexipassy, prémie a odměny, teplé nápoje na pracovišti zdarma., , Kontakt - paní Navrátilová Denisa, 775 892 152 (od 07:00 hod. do 15:30 hod.), e-mail: kariera@halla.cz (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese provozovny - Černčická 43, Nové Město nad Metují.. Pracoviště: Halla, a.s. - provozovna, Černčická, č.p. 43, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Denisa Navrátilová, +420 775 892 152(od07:00hod.do15:30hod.).