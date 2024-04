/ FOTO/ Broumovským klášterem se po roce opět ponesou tóny mnoha klavírních skladeb, a to v podání více než čtyřiceti soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Maďarska a Ukrajiny. Už 14. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa se uskuteční od 3. do 5. května. Vystoupení si může přijít poslechnout i veřejnost.

Broumovská klávesa 2023. | Foto: Michal Sedláček

Soutěžící jsou rozdělení do čtyř kategorií podle věku, a to od nejmenších do 17 let včetně. Jejich výkony ohodnotí odborná porota, jejíž složení se každoročně lehce obměňuje. „Letošní výkony soutěžících budou posuzovat koncertní pianista, profesor HAMU v Praze a Pražské konzervatoře a umělecký ředitel soutěže Broumovská klávesa Ivo Kahánek a další klavíristé a představitelé předních kulturních institucí, jako jsou předseda poroty Jan Simon, dále David Mareček, Milan Langer a Eliška Novotná. Zahraniční porotce letos reprezentují polský koncertní pianista a pedagog Marian Sobula a německý koncertní pianista, pedagog a umělecký ředitel festivalu Geizetenkonzerte Matthias Kirschnereit," vyjmenovala Michaela Mašková z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Je to pro mě velká čest být součástí poroty na mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy v Broumově. Moc se těším, až uslyším všechna soutěžní vystoupení. Vedle profesionality a techniky provedení je pro mě nejdůležitějším aspektem hudby objevování jejího ducha,“ uvedl Matthias Kirschnereit, který je zároveň letošním rezidenčním umělcem festivalu Za poklady Broumovska.

Broumovská klávesa zahajuje oficiálně v pátek 3. května v 9 hodin nejstarší 4. kategorií v multifunkčním sále Dřevník na koncertní klavír Petrof. Dvě mladší kategorie pak soutěží celou sobotu a klavírní „maraton“ uzavírá nedělní soutěžní klání 3. kategorie. O vysoké úrovni soutěže svědčí jak mezinárodní účast, tak podpora stálých partnerů. „Broumovská klávesa si za dobu svého konání vysloužila renomé špičkové mezinárodní soutěže s vysokou úrovní soutěžících. Jsme rádi za dlouhodobou podporu Královéhradeckého kraje i dalších partnerů, kteří soutěž podporují od jejího počátku a zajišťují tak i vysokou kvalitu organizace a přesah za hranice regionu,“ říká za organizátory soutěže Tereza Kramplová.

Na vítěze všech kategorií čekají nejen finanční odměny, ale především živá vystoupení. Broumovská klávesa pokračuje v loni navázané spolupráci s festivalem Dvořákova Praha, který má pro vybrané laureáty možnost zúčastnit se vystoupení na Bořislavce. Mezi další tradiční koncertní příležitosti patří vystoupení na Slavnostním koncertu laureátů v Praze – letos na Polské ambasádě v říjnu 2024, na letním hudebním festivalu Za poklady Broumovska nebo v rámci sezony Karlovarského symfonického orchestru.