Po třech letech se loni v květnu znovu otevřela návštěvníkům Pevnost Dobrošov. Do turisty oblíbené památky z dob konce první republiky Královéhradecký kraj investoval téměř 96 milionů korun. Vzniklo zde nové návštěvnické centrum s audiovizuální expozicí, úpravou prošly i nadzemní a podzemní části tvrze, které připomínají atmosféru let 1937–1938, čemuž odpovídá i dobové vybavení. Rekonstrukcí prošly všechny tři nadzemní objekty i podzemní prostory tvrze. Záměrem rekonstrukce bylo obnovení a stabilizace původních konstrukcí, provedení nové elektroinstalace a také odstranění některých škod, k nimž došlo v novodobé historii, ale současně zachování poškození způsobených v době nacistické okupace – například když němečtí vojáci ostřelovali srub Můstek. Při rekonstrukci byl také do srubu Zelený instalován výtah, čímž došlo k zpřístupnění podzemí i pro imobilní občany. Zájemci si mohou v novém návštěvnickém centru prohlédnout expozici věnovanou vývoji československého opevnění a událostem období mobilizace v roce 1938. Součástí je výstava unikátní kolekce miniatur vojáků čs. armády období první republiky od Lubora Šušlíka, uniformy vojáků nebo model tvrze Dobrošov.

V novém návštěvnickém centru se nově nachází také kinosál, návštěvníci zde mohou zhlédnout nový dokumentární film s hranými vstupy přibližující atmosféru období mobilizace na Dobrošově prostřednictvím příběhu svobodníka Eduarda Zicháčka.

Přístupné jsou i jednotlivé nadzemní objekty – pěchotní sruby Můstek a Jeřáb a dělostřelecký srub Zelený. Mezi nimi se rozléhá 1750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor v hloubce 20–39 metrů pod povrchem terénu. Železobetonový srub Jeřáb je nově vybaven sbírkovými předměty a exponáty, které evokují jeho stav v roce 1938.

Náchod - V okresním městě to byla bezesporu rozsáhlá rekonstrukce zámeckého kopce v centru Náchoda za téměř čtvrt miliardy korun. Ta trvala více než dva roky. Nová podoba kopce se veřejnosti otevřela na začátku prosince. Jednalo se o jednu z největších dokončených investic Národního památkového ústavu (NPÚ) a o největší investici státu do památek na východě Čech.

Stavbaři z firmy Gardenline na kopci pod renesančním náchodským zámkem zajistili svahy, obnovili cesty a zeleň, postavili nové lávky a schodiště a kopec odvodnili. Zámek se pro návštěvníky a obyvatele města opět propojil s centrem dvacetitisícového Náchoda.

"Občané města i turisté mají možnost procházky a odpočinku u centra města, přímo u zámku. Mohou si prohlédnout i středověké opevnění, což je skutečně rarita," řekl regionální ředitel Národního památkového ústavu Miloš Kadlec.

Náchodský starosta Jan Birke (ČSSD) označil obnovu kopce za splnění snu Náchodských. Město se podle něj bude významně podílet na budoucí údržbě kopce. "Pokud bychom se o kopec nestarali, příroda nám jej za pět let zase vezme," řekl.

Kopec, jehož úpatí je na náchodském hlavním Masarykově náměstí, sloužil v minulosti pastevcům, v polovině 19. století byl osázen ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal náletem, až se stal lesem. Svahy kopce byly nestabilní a v některých místech se sesunuly. Celý kopec podle Kadlece pokrývala džungle. Řada cest byla neschůdná. Kdysi přirozené propojení centra města se zámkem zmizelo.

Celkové náklady obnovy kopce dosáhly 238,5 milionu korun včetně daně a proti původnímu rozpočtu vzrostly o asi 65 milionů korun. Podle památkářů se v nárůstu ceny projevilo zdražení stavebních materiálů a prací a také nepředpokládané práce navíc při čištění jižního svahu až na skalní podloží a změna odvodnění části kopce. Významné peníze navíc si vyžádala konzervace nalezené středověké bašty z přelomu 15. a 16. století.

Obnova zámeckého kopce by podle radnice měla do Náchoda i na zámek přilákat více turistů. Podle starosty města bude důležité přilákat na zámek a do Náchoda více turistů z Polska.

Česká Skalice - Necelý týden před Vánoci si nadělili dárek také v České Skalici, kde bylo slavnostně otevřeno revitalizované Husovo náměstí. „Centrum města jsme revitalizovali z peněz města, dotační programy se v současné době na toto nevypisují. Ale naše náměstí si již opravu zasloužilo a díky více než deseti letům příprav a projektování mohla nastat realizace," uvedla starostka města Zuzana Jungwirthová s tím, že rekonstrukce stála město okolo 50 milionů korun. Rovněž zmínila těžkosti, které stavbu provázely. Všeobecné zdražování nebo odliv ukrajinských dělníků. Novému náměstí přijeli popřát i starostové okolních měst. Za zmínku stojí jistě poděkování partě dlaždičů od Hlinska, kteří na náměstí položili téměř půl milionu dlažebních kostek. „Moc si přejeme, abychom se na náměstí setkávali jen při slavnostních a milých příležitostech, a aby nás, kteří jsme na srdce města pyšní, bylo stále víc,“ uvedla místostarostka Gabriela Jiránková.

Hronov - Prvorepublikový dům, jehož přízemí zabírala restaurace a o vrchní patra se dělily kanceláře zaměstnanců městského úřadu s hotelovými pokoji, od loňského roku slouží výhradně místní samosprávě. Rekonstrukce radnice začala v lednu roku 2021 a ještě před tím, než se do ní nastěhovali úředníci, si ji přišly prohlédnout stovky obyvatel města.

Přibližně tří roky trvala cesta, která se od projektu na startu přes stavební povolení dostala do cílové rovinky v druhé polovině června 2022 při slavnostním otevření . "Podařilo se nám to všechno vyřídit za tři roky, což si myslím je rekordní čas. Za tu dobu se nám na to podařila získat dvacetimilionová dotace," zmínil starosta Petr Koleta s tím, že celkové náklady včetně vybavení kanceláří činily 57 milionů korun. Pod jednu střechu se přestěhovali i městští strážníci. Součástí projektu byly i nové toalety pro veřejnost které se postavily vedle radnice. Navíc za radnicí vzniklo velké parkoviště pro 40 automobilů, kde jsou i čtyři dobíjecí stání pro elektromobily. "Věřím, že jsme mysleli na všechno. Nový úřad je moderní a bezbariérový a věřím, že tady bude dalších 80 let sloužit," doufá starosta, který má svou kancelář v proskleném rohu budovy s výhledem na náměstí. Stěhování úředníků se kvůli prodlevám od některých subdodavatelů nábytku muselo o pár týdnů posunout.

Červený Kostelec - Do veřejného prostoru viditelně investovali i v Červeném Kostelci, kde v sobotu 11. června bylo slavnostně otevřelo prostranství mezi školami. Celému projektu předcházela nejen architektonická soutěž, ale také veřejná beseda s příznačným názvem „Co s prostorem mezi školami?“ Cílem soutěže bylo vybrat tým architektů, kteří připraví návrh a následně projekt na realizaci úprav prostranství včetně nového objektu kavárny podle zadání města Červený Kostelec. V té době si veřejnost nejvíce přála, aby zde vzniklo místo pro odpočinek, kde si mohou vychutnat kávu a vypustit své děti do bezpečného a zábavného prostředí. A tak se i stalo.

Chloubou projektu je jednoznačně budova cukrárny, která odděluje dětské hřiště od pozemní komunikace. Pro návštěvníky je připravený elegantní interiér s prosklenými zdmi. Díky tomu i z pohodlí kavárny vidí rodiče na své ratolesti na dětském hřišti. To je vytvořené v stupňujícím se prostoru před ZŠ V. Hejny a patří k nejmodernějším v širokém okolí. Především je zde kladen velký důraz na bezpečí dětí. Součástí dětského hřiště je skluzavka se stříškou, která by měla zabránit v horkých dne přehřátí. Dalším zajímavým prvkem je fontána, která může být každodenně využívaná k radovánkám, a především k ochlazení. Nechybí několik provazových prolézaček, houpačky, pítko a plno dalších atrakcí.