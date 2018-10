Tovární komín bývalé Kary ozdobil transparent Babiš StB.

Stavební a provozní elektrikáři PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou. , , Náplň práce: opravy a údržba zařízení elektro; periodické kontroly zařízení elektro; zajištění odborných činností dle požadavků zákazníka., , Požadavky: SOU, SŠ elektro; vyhláška č. 50/1978 Sb. § 7, příp. § 6; praxe na obdobné pozici; dobré organizační a komunikativní schopnosti; důslednost, samostatnost, flexibilita, loajalita a schopnost rychle se učit., , Zaměstnavatel nabízí: motivační platové ohodnocení, firemní benefity, možnost osobního i profesního rozvoje., Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, dovolená navíc, prémie a odměny., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: slowikova@eopru.cz. Pracoviště: Energetické opravny, a.s. - pracoviště teplárna náchod, Plhovská, č.p. 544, 547 01 Náchod 1. Informace: Marie Slowiková, .

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 18 810 Kč

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení ODBORNÝ/-Á REFERENT/-KA odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Broumov. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Broumov. , , Druh práce: správní činnosti obecního živnostenského úřadu., Místo výkonu funkce: správní obvod obce s rozšířenou působností Broumov., Platové podmínky dle uznané odborné praxe (10. platová třída)., Termín nástupu: 1. 1. 2019 (případně po dohodě)., , Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice; bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání., , Další požadavky: vzdělání v oboru právo, veřejná správa, či ekonomie; základní orientace v právních předpisech - zákon o živnostenském podnikání, správní řád, zákon o obcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána; znalost uživatelské práce s PC - Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky; komunikativnost, pečlivost, týmová práce, ochota se dále vzdělávat; řidičské oprávnění sk. B., , Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení., Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov., Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 10. 2018., Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče., K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., , Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u vedoucího odboru obecního živnostenského úřadu Ing. Miloše Hartmana (kontakt: 491 504 211, hartman@broumov-mesto.cz), či u jeho zástupkyně Zuzany Kejzlarové (kontakt: 491 504 233, kejzlarova@broumov-mesto.cz)., , Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.. Pracoviště: Město broumov, třída Masarykova, č.p. 239, 550 01 Broumov 1. Informace: , .