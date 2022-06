Je sobota krátce po půl deváté a na českoskalickém nádraží asi dvacítka cestujících zjišťuje, že očekávaný spoj R 921 od Hradce Králové na Trutnov nedorazil. Desetičlenná skupina z místního KČT, která se chystala na plánovaný výlet do Adršpachu z 50 minutového zpoždění neměla radost, ale trpělivě čekala. Marně. Po necelé hodině čekání ale vlak nedorazil vůbec a následující spoj R 923 měl opět 50 minut zpoždění. To i turistům došla trpělivost.

„Čekat dál, jestli to dopadne se nám už nechtělo, tak jsme zvolili náhradní variantu a vyrazili jsme do jiného cíle. Tři lidé byli zklamaní a odpadli a my ostatní jsme se smířili s realitou a vyrazili do Bakova,“ popisuje sobotní cestovní komplikace Petr Řehák z českoskalického Klubu Českých turistů. „Vzali jsme to sportovně, do Adršpachu jsme nutně nemuseli, ale cestující, kteří měli cíl jasný, to odnesli,“ dodává Petr Řehák, který pracoval 25 let na dráze, takže ho nějaké to zpoždění jen tak nerozhodí.

Zlatá radost pod Ostaší, Žďár nad Metují se dočkal titulu Vesnice roku

Příčinou velkých zpoždění byly dvě mimořádné události na železniční infrastruktuře a zaváhání dispečerského aparátu Českých drah operativně řešit náhradní spojení a eliminovat tak dopady na cestující. Souběh dvou událostí ukázal, jak je organizace železniční dopravy choulostivá.

K první mimořádnosti na infrastruktuře, která měla vliv na jízdu rychlíků z Prahy do Trutnova, došlo u Velkého Oseku. „Kolem třetí hodiny ranní došlo k pokusu o krádež prvku kolejového obvodu zabezpečovacího zařízení. Následkem toho nemohly místem jezdit elektrické vlaky, provoz byl možný pouze s pomocí dieselových lokomotiv. Trakční vedení bylo opět zcela zprovozněno k 7. hodině ráno,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda prvotní příčinu toho, že především turisté cestující vlakem mohli zapomenout na celodenní výlet do výletně exponovaných míst našeho regionu - Krkonoš, Adršpachu a na Broumovsko. Zpoždění odnesli totiž právě nejvíce vytížené spoje, kterými turisté jezdí.

Podle názoru Jiřího Prokopa z Výboru pro dopravu Královéhradeckého kraje ale měl dopravce dostatek času na vzniklou situaci reagovat. „Doprava byla omezena pouze pro elektrickou trakci. České dráhy mohly nasadit na daný úsek dieselovou lokomotivu, která by problematickým místem vlak provezla. Došlo by tak maximálně ke zpoždění 15 minut. Bohužel skutečnost byla taková, že rychlíky měli zpoždění i více než 80 minut. Situace, kdy vlaky stály více než hodinu na vedlejších nádražích bez možnosti náhradní dopravy je tragická.“ Podle tiskové mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové neměl dispečink Českých drah k dispozici všechny detaily omezení. "Vystavení motorové lokomotivy je možné, ale tímto způsobem nelze řešit akutní případy - takto je možné řešit mimořádnosti s delší dobou trvání," uvedla.

Smrt na rychlých kolech, motorkář vylétl do lesa a nepřežil náraz do stromů

Aby toho nebylo málo, tak se po osmé hodině přidala další mimořádná situace, tentokrát přímo v Hradci Králové. „V půl deváté došlo v Hradci Králové k násilnému přestavení výhybky při posunování vlaku, což mělo za následek zpoždění vlaků ve směru Ostroměř a Jaroměř. Závada byla odstraněna krátce po čtvrt na deset,“ zmínil druhou závadu mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Výsledkem bylo další zpoždění již zpožděných spojů, ale i zrušení některých regionálních vlaků. „Například cestující z Pardubic, Hradce Králové a jiných míst se tři hodiny neměli šanci dostat do Náchoda a dále na Broumovsko a Adršpach. Poslední pravidelný spoj s přípojem na Náchodsko vyjel z Hradce v 7 hodin ráno, další až v 10 hodin a to už na plánovaný celodenní výlet opravdu není,“ říká Jiří Prokop.

Především ale v řešení situace selhal dispečerský aparát Českých drah. Při zpoždění rychlíku ze směru Praha větším než 30 minut je dopravce povinen vystavit z Hradce Králové dále na Trutnov náhradní soupravu, aby eliminovány následky zpoždění dálkovou dopravou a byly tak zachována integrita a přípoje v regionální dopravě v kraji.

Podle našich informací je ale toto opatření dodržováno jen velmi sporadicky. Někdy ano, jindy ne. To přesně potvrzuje i sobotní situace. „Náhradní souprava nebyla na vlak R 921 vystavena. Proč se tak nestalo, zjišťujeme. Daný spoj neobjednává Královéhradecký kraj, a proto jsme se pokusili kontaktovat přímo dispečink dopravce, od kterého zatím nemáme odpověď,“ říká mluvčí kraje Dan Lechmann. K vlaku R 923, který přijel do Hradce Králové se zpožděním 40 minut byla sice náhradní souprava na Trutnov vystavena, ale odjela se zpožděním 14 minut.

ČD prostřednictvím své mluvčí uvádějí, že nejsou povinny náhradní soupravu vystavit. "Ale při splnění určitých podmínek se samozřejmě snažíme, aby náhradní souprava byla vystavena. Pro vlak R 921 náhradní souprava vystavena nebyla, protože nebyl předpoklad tak vysokého navýšení zpoždění. Přesto v úseku Poděbrady - Dobšice nad Cidlinou vlak R 921 navýšil postupně a neočekávaně zpoždění o cca 50 minut. Bylo to v čase, kdy na takovou změnu nebylo možné reagovat vystavením náhradní soupravy v úseku Hradec Králové hl.n. - Trutnov hl.n.," zdůvodňuje postup dopravce Vanda Rajnochová.

FOTO: Hasiči zachránili v Krčíně kotě, které uvízlo v odvodu odkapové roury

Že by mezi dispečerským aparátem Českých drah a dispečerským řízením Správy železnic drhla komunikace mluvčí SŽ odmítá. „Pokud se sejdou vlivy různých událostí, jejich dopad na plynulost dopravy bývá větší. Neznamená to však nefungující spolupráci dispečerů. Komunikace dispečerského aparátu operativního řízení Správy železnic a Českých drah, stejně jako i jiných dopravců, standardně funguje. Všichni zaměstnanci na dispečerských pozicích se musí v daný okamžik rozhodovat na základě informací, které mají právě k dispozici,“ dodává Dušan Gavenda. I mluvčí ČD tvrdí, že dispečink ČD se snažil situaci řešit a svými kroky přispěl k eliminaci zpoždění. "Informace jsme poskytovali zaměstnancům ČD i veřejnosti. Vždy je v těchto případech důležitá informovanost především ze strany správce železniční infrastruktury. Komplikace, které cestujícím vznikly, nás mrzí a omlouváme se za ně."

Kámen úrazu je, že kraj nemá páky ovlivnit téměř cokoli, co se týká rychlíků, které jsou v objednávce Ministerstva dopravy ČR. "Naprosto mi chybí zájem ze strany ministerstva dopravy tyto věci řešit. Cestujícího nezajímá, jestli je vlak placen z prostředků kraje či MD. Bohužel MD zase nezajímá, že dopravce neplní to co má - v tomto případě zajištění náhradního vlaku, aby cestující v našem kraji jezdili bez zpoždění," dodává náchodský zastupitel Jiří Prokop.

To v podstatě potvrzuje i i mluvčí krajského úřadu. „Kraj má možnost domoci se vystavení náhradního spoje za nadstandardně zpožděný rychlík pouze nesmluvní cestou, kdy bude tento požadavek uplatňovat na ministerstvu dopravy. Nenasazením náhradní soupravy v případě zpoždění rychlíku nad 30 minut může reálně docházet k porušování plnění smlouvy mezi dopravcem a ministerstvem dopravy. Standardní možnosti selhávají, neboť vlaky linky R10 nejsou provozovány na základě smlouvy s krajem,“ potvrzuje Dan Lechmann omezené možnosti kraje, které jsou nejpatrnější právě co se týče rychlíků. Ty totiž objednává Ministerstvo dopravy ČR.

Turisté z České Skalice, kteří museli zrušit kvůli zpožděným vlakům svůj výlet, se ale cesty do Adršpachu nevzdají. Jen ji posunou. „Dohodli jsme se, že do Adršpachu vyrazíme znovu přesně za rok,“ dodal Petr Řehák.