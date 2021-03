Letošní 13. ročník soutěže Nej sestřička provází několik zásadních změn a soutěž se představí v novém modernizovaném konceptu.

Ilustrační foto | Foto: archiv pořadatelů

Zdravotní sestry z celé České republiky se mohou do Nej sestřičky 2021 hlásit do 15. dubna. Do soutěže bude zapojeno více než 200 zdravotnických zařízení a o titul si ve finále zasoutěží 12 sester z celé republiky. Jména vybraných finalistek budou známá 15. května 2021. „S těmi budeme natáčet krátké profilové medailonky, abychom je mohli představit veřejnosti. V létě pak proběhne soustředění finalistek,“ zmiňují pořadatelé.