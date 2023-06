„V žádném případě bych to tak nerozdělovala. Tradici samozřejmě musíme respektovat, protože všichni vycházíme z Komenského. Podobné je to s alternativním učením. Z mého pohledu jsou to jen pojmy. Pokud bych již použila termín moderní výuka, tak to je z mého pohledu vycházení z tradice a přijmutí výsledků výzkumu mozku. Vlastně bych tomu ani neříkala výuka, ale učení s ohledem na to, co jsme o mozku zjistili. Na základě toho víme třeba to, že se mozek neučí ve stresu. Blokuje se také, když je v módu strachu. K tomu u dětí dochází už ve chvíli, kdy má zkoušející otázky,“ říká Dočkalová, která prosazuje takzvané přirozené učení vycházející z pozitivní motivace a zájmu o poznávání nových věcí. Připomíná, že ještě v osmdesátých letech minulého století se mělo za to, že se lidé s downovým syndromem nikdy nenaučí číst a psát.

Náchodská pedagožka a lektorka Petra Dočkalová s mnohaletou praxí ve vzdělávání pracuje zejména s dětmi s poruchami učení nebo s autismem a již sedm let objíždí školy jako terénní učitelka. I ona sleduje změny v přístupu k žákům. Přesto v řadě škol stále převládá hromadná výuka se vzorci starými desítky let.

„Může jít o učení venku, o formativní hodnocení nebo používání prvků Hejného metody v matematice. Je však těžké tyto metody aplikovat dlouhodobě, protože ne všichni jsou připraveni být za své vzdělávání odpovědní. Nedokážu si představit, že by všichni učitelé učili pouze frontálně, na druhou stranu si neumím představit ani to, že bychom byli zcela alternativní. Třeba takzvaný Jenský plán a jeho výuka venku je vhodným zpestřením, ale neznamená to, že zcela opustíme školní budovu,“ vysvětluje ředitel.

„Dnes už víme, že když jim budeme dávat podněty, které jsou v souladu s jejich myšlením, tak to jde. Mají silnou paměť, potřebují se učit nápodobou. To je ale opět přirozené učení, o kterém mluvil Komenský. Když je přestaneme škatulkovat a porovnávat s ostatními, tak jsme přijmuli to nové a můžeme je dostat do běžné společnosti,“ osvětluje svůj pohled terénní učitelka, podle které je tendence „učit jinak“ stále častější i na takzvaných běžných základních školách, a to včetně těch velkých.

To potvrzuje i ředitel hradecké základní školy Hušek, který je zastáncem kombinace takzvané tradiční výuky a nových metod. „Vyhodnotili jsme, že je pro nás při personálním složení učitelského sboru ideální a chceme tímto směrem nadále směřovat. Všechny hodiny, které jsou pestré, neopakují se a přinášejí nové prvky, jsou přínosné. Jako ředitel velmi vítám, když učitel zařadí do výuky progresivní přístup. Nemyslím si, že najedeme na Hejného matematiku, ale mám ve sboru několik vyučujících, kteří ji ovládají a hodiny tím zpestřují. Podobné je to s technikou. Pokud by bylo všechno postavené na tabletech, asi to nebude úplně ideální, ale pokud se používají jednou za čas, je to pro děti obohacující. Důležitý je například i jiný úhel pohledu na známé věci. To podle mě pomáhá škole i dětem, aby se posunuly dopředu,“ konstatuje Hušek.

Přestože se Petra Dočkalová stále setkává s konzervativním přístupem ke vzdělávání dětí ve školách, situace se prý pomalu mění. V praxi sleduje, jak roste zájem rodičů o takzvané komunitní vzdělávání. Už prý nejsou spokojení s tím, že se jejich dětí učí stejným způsobem, jako kdysi oni.

„Zejména na velkých základních školách je složité komunitní učení aplikovat, protože naráží na myšlení některých učitelů. Tendence učit jinak je však už i na takzvaných běžných základních školách, a to včetně těch velkých. Tedy pokud má zřizovatel vizi a směřuje k tomu. Záleží to hlavně na ředitelích, kteří školy vedou s nadšením a srdcem. Žádná metoda výuky ale není samospásná. Je potřeba přijmout přirozené učení. Komenský a jeho desatero výuky stále platí. Když nás například nabádá, abychom si vše ověřovali a zjišťovali, mluví vlastně o kritickém myšlení. Kdybychom skutečně vycházely z Komenského, má Česká republika vyhráno. Stále se však učení bere výkonostně. Když se řekne, že respektujeme potenciál každého dítěte, musíme to tak skutečně a transparentně dělat. Potom se věci podaří,“ věří Dočkalová.

Když slyší otázku týkající se oblíbeného seriálu My všichni školou povinní z prostředí socialistického základního školství, nejprve se usměje. Vzápětí však zvážní.

„Když problematický žák Oliva kouká nepřítomně z okna, připomíná mi to nepochopený potenciál dětí. Protože tím denně žiji, je mi z toho smutno. Mám pocit, že jsme se od té doby příliš málo poučili. Musíme přijmout, se už se neučí kolektivně, ale klade se důraz na spolupráci. Stále jsou školy, kde se učí jako v tom seriálu,“ připomíná.

I Francie řeší změny v přístupu k učení

Středoškolská učitelka Jana Barriére zažila mezi lety 1974 až 1999 různé přístupy k výuce. Za socialismu působila na odborném učilišti, po revoluci na první hradecké soukromé škole. Sama uplatňovala metody, které by se z dnešního pohledu daly považovat za moderní. Zároveň však připomíná, že některá pravidla ve vzdělávání se nemění.

„Kázeň a soustředění je pro učení nezbytné. Vyžadovala jsem tedy klid ve třídě, ale žáci mohli například jíst a pít, pokud nerušili ostatní. Přihlížela jsem k jejich individualním možnostem a snažila se o kladnou motivaci. Špatný výsledek si děti vždy mohly opravit, poskytovala jsem konzultace, když bylo potřeba. Učitel je herec, musí překvapit. V mém případě například zajímavostmi o tvorbě slov, aplikací Komenskeho školy hrou tím, že jsme hledali rozdíly a podobnosti. V češtině například v jazykovém systému nebo v tom, kde má původ náš složitý pravopis,“ vzpomíná Jana Barriére.

Podle ní má škola děti socializovat, připravovat na život ve společnosti, tedy respektovat, ale také bránit své pozice, znát svá práva a povinnosti. Důraz by se měl klást na práci ve skupinách. „A také například na aktivitu každého žáka ve smyslu – máš-li myšlenku či návrh, měj odvahu ho vyjádřit. Vždy jsem jim dávala jasně najevo, že je beru jako zodpovědné středoškoláky, kteří se mohou třeba i pokoušet o drobné podvody. Když na ně nepřijdu, je to jejich vítězství, když ano, musejí přijmout důsledky,“ dělí se o zkušenosti učitelka, která žije dlouhodobě ve Francii. Sleduje tak i tamní školství a jeho proměny.

„Francouské školství řeší přinejmenším stejně vážné problémy jako to naše a potýká se s nutností změnit pozici školy a vzdělávání ve společnosti,“ podotýká.