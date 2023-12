Čerstvý sníh a teplota pod bodem mrazu - lepší podmínky si účastníci 60. ročníku zimního táboření na Hvězdě nemohli snad ani přát. První prosincový den 60 let starou historii této akce si několik trampů připomnělo tam, kde to v prosinci roku 1964 všechno začalo - na stolové hoře Ostaš.

VIDEO: Zimní trampy v noci zasypal sníh, 60. ročník táboření vzpomněli na Ostaši | Video: Jiří Řezník

„Sešli jsme se zde proto, že právě tady před 60 lety byl první ročník zimního stanování na Ostaši," připomněl Petr Scholz, který pořadatelskou štafetu převzal po svém otci. „Jsem hrozně rád, že jste tady vy - trampíři, protože toto táboření mi dává smysl právě u trampingu. Vzpomeňme na Broumováky, kteří zimní stanování zakládali pod hlavičkou Meopta Hynčice a na všechny ty, kteří již jsou nahoře," připomněl v krátkosti historii zimního táboření, které zejména v poslední dekádě o sněhu jen snilo. Nyní ale zima udeřila s plnou vervou.

„Napadlo mě teď to Cimrmanovské ,Zkrať to, je tu zima´," zmínil s úsměvem polický starosta Jiří Škop v souvislosti s ryze zimním počasím známou hlášku z Dobytí severního pólu.

Celé táboření si přijela užít trojka táborníků z Trutnovska. „Vždycky jsme si přáli, aby to táboření bylo opravdu zimní a letos se to povedlo," prozradil Luboš, mluvčí skupiny, která si připsala letos čtvrtou účast. „Pojali jsme to jako závěrečný tramp sezóny. Dříve jsme jezdili jinam, ale tady to máme v podstatě za humny, tak jsme vyrazili sem," doplnil, že přijeli z Úpice, Batňovic a Malých Svatoňovic.

Na první ročníky odehrávající se právě ještě na Ostaši zavzpomínal Jaromír Matějec z Bukovice. „Jako asi 15letý kluk jsem se zúčastnil třetího ročníku. To se spalo nahoře na Frýdlantské skále, kde byly postavené stany a hořely ohníčky. Natáhli jsme si s kamarádem mezi stromy síťovou houpačku a když šel někdo okolo, tak nás rozhoupal a měli z toho hroznou srandu," vyprávěl s úsměvem.

Oficiální zahájení zimního táboření je v sobotu

Zdejší akce je jedním z nejstarších zimních táboření v České republice. O dva roky starší je pouze podobná akce Klíč v Lužických horách. V sobotu vyrazili někteří účastníci na výlet po bělostných hřebenech Broumovských a Polických stěn a oficiální zahájení zimního táboření je naplánováno na sobotní podvečer v 16:30, kdy bude zapálena slavnostní vatra. Navečer se účastníci mohou těšit na společenskou zábavu s trampskou kapelou Slaveňáci.

Jako každý rok bude vyhlášen nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník či nejpočetnější parta. Neděle bude ve znamení ukončení zimního táboření, úklidu a loučení s kamarády.

Zdroj: Jiří Řezník