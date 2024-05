/FOTO, VIDEO/ I když počasí začátku sezony nebylo v dubnu přívětivé, v TJ Slavia jachting Česká Skalice začaly trénovat i děti, které vedle dospělých závodí ve vlastním družstvu.

„Letos jsme začali s dětmi poměrně brzy, v polovině dubna. Voda měla si čtyři stupně, ale děcka jsou zkušená, takže jsme absolvovali dva tři tréninky v opravdu v náročných podmínkách,“ uvedl Petr Novotný z klubu TJ Slavia jachting Česká Skalice.

Tréninky vyvrcholily na Rozkoši 4. a 5. května prvními letošními závody, celorepublikovým pohárem třídy Optimist pro děti od sedmi do patnácti let (Optíci), které ale nebyly dokončeny kvůli povětrnostním podmínkám, a to absenci větru, který je při takové akci důležitý.

Děti čekají teď další tréninky, další závody a o prázdninách i dva „spací“ tábory.

„Máme vlastní lodě, vybavení, zázemí a zkušené trenéry, přivítáme i nové zájemce o jachtařský sport,“ dodal Petr Novotný.

TJ Slávia jachting byla založena v roce 1967 při Průmyslové škole strojnické v Novém Městě nad Metují. Před vznikem vodní nádrže Rozkoš měla TJ areál na rybníku Špinka u Červeného Kostelce. První závody dle celostátní termínové listiny byly 21. září 1969.

V roce 1970 byla TJ přestěhována na vodní nádrž Rozkoš, kde byly v roce 1972 uspořádány první doložené závody.

V současné době má oddíl necelých 100 členů, z toho okolo 35 dětí, které začaly trénovat před třemi lety, a pořádá tradičně 5 - 6 závodů ročně.