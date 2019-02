Hradec Králové - Dálnice D11 z Prahy se včera přiblížila o necelé tři kilometry blíže k Hradci. Silničáři se tím ale ani nechlubí. Nový úsek postavili pouzev polovičním profilu a jen kvůli Libišanům, přes které auta nebudou smět od ledna jezdit.

Nejde vlastně ani o nový úsek dálnice. Jen o nový sjezd, který bude končit až za Libišanami, přes které do včerejška vedl hlavní přivadeč.

Za několik dnů totiž končí výjimka, kterou hygienci umožnili tranzit po úzké okresce přes vesnici, když se dálnice v prosinci 2006 otevírala. Pokud by silničáři tříkilometrový obchvat nestihli do konce roku postavit, musela by se veškerá doprava z dálnice vrátit na starou státovku.

„Ani se zprovozněním tří kilometrů nechlubíme. Není čím,“ přiznal Roman Kluzák z Ředitelství silnic a dálnic.

Nový úsek byl navíc otevřen jen v polovičním profilu, tedy jako klasická dvouproudá komunikace s omezením rychlosti na 80 km/h.

A to nejpikantnější na konec: Pro kamiony, kterým hygienici zakázali přes Libišany jezdit a které tedy z dálnice při cestě do Hradce sjíždějí v Novém Městě, se nic nezměnilo.

Důvodem je stav asi dvě stě metrů dlouhého nového sjezdu z dálnice na silnici do Hradce Králové. „Nevyhovuje parametrům nákladní dopravy. Je to vlastně jen opravená, úzká silnice III. třídy. Těžká auta by poškodila krajnice a náspy,“ uvedl Kluzák.

Do Hradce Králové chybí postavit pouhé dva kilometry dálnice, ty ovšem vedou přes sporná pole farmářky Ludmile Havránkové. Stát po 16 let trvajících tahanicích teprve letos v říjnu přistoupil na jí požadovanou směnu 10 hektarů pozemků za 253 jiných.

„Pokud vše půjde bez problémů, v květnu příštího roku by mohly být smlouvy o směně podepsány,“ uvedl mluvčí pozemkového fondu Michal Bureš. Reálně se tak dokončení D11 do Hradce dočkáme nejdříve v roce 2011.

Hradec čeká za rok kolaps, přiznali silničáři

Hradec Králové/ Obyvatelé krajské metropole se mají na co těšit.

Až bude příští rok v listopadu otevřena obří třípatrová dálniční křižovatka v Opatovicích nad Labem, která bude sloužit jako přivaděč od Hradce i Pardubic na D11, čeká jižní část hradeckého silničního okruhu kolaps.

Vůbec nejhorší situace bude nejspíš mezi výpadovkami na Pardubice a Brno, kolem fakultní nemocnice.

„Je to tak, Hradec opravdu po listopadu čeká dopravní kolaps. Myslím si, že především řidiči kamionů jedoucích z Prahy na Náchod nebo Trutnov raději budou z dálnice pokračovat už od Nového Města po staré státovce,“ uvedl Roman Kluzák z Ředitelství silnic a dálnic.

Jižní část hradeckého městského okruhu je přitom ve špičkách ucpaná už nyní, kdy se tranzit přes město valí spíše severní větví okruhu.

Problém vyřeší až otevření R35 z Opatovic do Zámrsku u Vysokého Mýta. Tam však ještě není připravená ani dokumentace pro územní řízení.

A hotový příští rok nebude ani čtyřpruh mezi Opatovicemi a Březhradem u Hradce. Jezdit se tu bude po stávající silnici.

Za oběť dálnici získali komfort za miliony

Libišany/ Čtyři stovky obyvatel vesnice na předměstí Hradce si vydechly. Provoz z dálnice se od včerejška Libišanům vyhýbá. Dosavadní sjezd byl úplně uzavřen a bude přestavěn na součást dálnice R35 na Olomouc.

„Ty dva roky byly opravdu hrozné. Velké problémy jsme každý den měli i s pouhým vyjetím autem z garáže. Od rámusu nás ale hodně uchránila nová protihluková okna,“ uvedla Marta Hitková.

Právě její rodině se rozhodl Deník před dvěmi lety pomoci, okna do celého domu za 186 tisíc korun zaplatit a jít tak silničářům příkladem. Ukázat, že to jde rychle a snadno.

A skutečně to pomohlo. Silničáři se pak mohli skoro přetrhnout. Během pár měsíců opravili statické poruchy na nejpoškozenějších domech, instalovali semafory, postavili bezpečnostní ostrůvky, cyklostezky a chodníky. Libišany získaly komfort, o jakém se desítkám jiných, podobně postižených vesnic v Česku může jen zdát.

Nově však do Libišan nejspíš přibudou auta, která na D11 přijíždějí z druhé strany, od Pardubic.

„Toho se však nebojíme. Z této strany je provoz podstatně menší,“ uvedla straostka Libišan Monika Nováková.⋌ (kim)

AŽ DO HRADCE NEJDŘÍV V ROCE 2011. „Otevřít zbylé dva kilometry dálnice do konce roku 2010 je spíše naše přání. To by nesměly nastat opravdu žádné komplikace,“ uvedl včera Roman Kluzák z Ředitelství silnc a dálnic. První zdržení může nastat už při záchranném archeologickém průzkumu před stavbou. Snímek je z včera otevřeného tříkilometrového úseku.